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Mondial 2026 - Groupe E Renversante, l’Allemagne crucifie les Ivoiriens au bout du suspense

Nicolas Larchevêque

21.6.2026

L'Allemagne a vaincu la Côte d'Ivoire 2-1, samedi à Toronto. L'attaquant de Stuttgart Deniz Undav, entré à l'heure de jeu, s'est fait l'auteur d'un doublé pour renverser le match et offrir la qualification pour les 16es de finale du Mondial à la «Mannschaft».

Mondial 2026 : l’Allemagne arrache la victoire à la 94e

Mondial 2026 : l’Allemagne arrache la victoire à la 94e

L'Allemagne a vaincu la Côte d'Ivoire 2-1 samedi à Toronto. L'attaquant Deniz Undav, entré à l'heure de jeu, s'est fait l'auteur d'un doublé pour renverser le match et offrir la victoire à la Mannschaft à la 94e minute.

20.06.2026

Keystone-ATS

21.06.2026, 00:04

21.06.2026, 00:20

Deniz Undav est le héros inattendu dont avait besoin l'Allemagne! Menée 1-0 jusqu'à la 68e, la «Mannschaft» a renversé la Côte d'Ivoire grâce à un doublé de l'attaquant de Stuttgart (68e et 90e+4), lancé à l'heure de jeu par un Julian Nagelsmann qui pourra se satisfaire d'avoir réalisé un coaching gagnant.

Tout n'avait en effet pas commencé de la bonne manière pour les Allemands. Dominée lors de la première demi-heure, la Côte d'Ivoire a profité de la coupure due à la pause publicitaire pour revenir avec un tout autre visage. La «pause fraîcheur» s'est alors transformée en douche froide pour l'Allemagne, qui a encaissé l'ouverture du score de Franck Kessié quelques instants après son retour sur le terrain (30e).

Mondial 2026 - Groupe E. L'Allemagne sans pitié avec le petit Poucet Curaçao

Mondial 2026 - Groupe EL'Allemagne sans pitié avec le petit Poucet Curaçao

L'Allemagne de l'éternel Manuel Neuer, qui est devenu samedi le gardien le plus «capé» en Coupe du monde (21 matches, dépassant Hugo Lloris) s'était pourtant créé les meilleures occasions jusqu'ici. Kai Havertz avait forcé le gardien des Eléphants Yahia Fofana à la parade sur une tête dangereuse (10e), avant qu'Aleksandar Pavlovic ne se voie refuser un but pour une faute sur le portier adverse (21e).

Coaching gagnant de Nagelsmann

Mais à force de pousser face à des Eléphants prudents, misant sur leur vitesse de percussion en contre, les hommes de Julian Nagelsmann ont fini par faire sauter le verrou. Ceci grâce à un coaching gagnant de l'ancien entraîneur du Bayern, qui a lancé Nadiem Amiri et Deniz Undav à la 60e, avant que ce dernier n'égalise... huit minutes plus tard sur un service parfait... d'Amiri ! L'attaquant de 29 ans inscrivait ainsi son huitième but en 11 sélections seulement.

«J'aurais pu me baffer...». Jürgen Klopp fait polémique suite à des propos «inacceptables»

«J'aurais pu me baffer...»Jürgen Klopp fait polémique suite à des propos «inacceptables»

Dans les arrêts de jeu et après plusieurs grosses occasions de chaque côté, Undav a encore frappé, offrant à l'Allemagne un succès synonyme de qualification pour la pahse finale, après les échecs de 2018 et 2022 (élimination en poules).

L'épilogue de ce groupe E aura lieu jeudi; l'Allemagne affrontera l'Equateur au MetLife Stadium, alors que la Côte d'Ivoire tentera de se qualifier pour la première fois en phase finale d'un Mondial, face à Curaçao à Philadelphie.

Mondial 2026 - Groupe E. La Côte d'Ivoire s'impose au bout du suspense

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11.06.2026

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