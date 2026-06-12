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Mondial 2026 - Groupe A Renversants, les Coréens prennent date

ATS

12.6.2026 - 06:09

La Corée du Sud a dévoilé bien des promesses à Guadalajara. Elle a battu la Tchéquie 2-1 après avoir pourtant concédé l’ouverture du score pour prendre date dans cette Coupe du monde 2026.

La Corée du Sud a dévoilé bien des promesses à Guadalajara.
La Corée du Sud a dévoilé bien des promesses à Guadalajara.
ats

Keystone-SDA

12.06.2026, 06:09

12.06.2026, 07:32

Emmenés par l’emblématique Heung-min Son, les Coréens ont signé un succès mille fois mérité. Il porte la griffe du demi du Feyenoord In-Beom Hwang, auteur d’un but et d’un assist, et du gardien Seung-Gyu Kim, qui a réussi deux parades décisives dans les dernières minutes. Le seul bémol vient de leurs lacunes dans le jeu aérien comme l’illustre le 1-0 des Tchèques à la 59e avec cette tête de Ladislav Krejci à la réception d’une longue touche.

La Corée a renversé la table avec une égalisation tout en finesse d’In-Beom Hwang à la 67e. A la 80e, ce même Hwang pouvait centrer sur Hyeon-Gyu qui surgissait pour sceller l’issue de ce match. A la faveur de ce succès, les Coréens peuvent aborder leur prochain match contre le Mexique – la finale de ce groupe A – avec un réel optimisme.

Quant aux Tchèques, ils ont trop subi pour mériter un meilleur sort. Les sorties des deux attaquants Patrik Schick et Pavel Sulc peu après l’ouverture du score ont sonné comme une tragique erreur de coaching. Les buteurs du Bayer Leverkusen et de Lyon ont, en effet, bien manqué en fin de rencontre...

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