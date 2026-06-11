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Mondial 2026 Serpents, feux de brousse, débuts de polémiques : la Suisse reste de marbre

ATS

11.6.2026 - 20:51

Serpents, feux de brousse, débuts de polémiques: rien ne semble perturber l'équipe de Suisse à San Diego. «Il n'y a aucune agitation», a assuré Denis Zakaria à J-2 de l'entrée au lice au Mondial.

Denis Zakaria tout sourire.
Denis Zakaria tout sourire.
ats

Keystone-SDA

11.06.2026, 20:51

11.06.2026, 21:27

Le milieu de terrain genevois, qui prétend à une place de titulaire samedi, a balayé l'idée d'une sélection troublée par une série de secousses. Il y a d'abord eu les soucis de visa de Breel Embolo, le coup de gueule de Granit Xhaka, un camp de base supposément entouré de serpents à sonnette, et même un feu de brousse.

«Il n'y a aucune agitation. L'équipe est concentrée sur la Coupe du monde. Elle est prête. Vraiment, il n'y a rien de négatif», a déclaré «Zak» jeudi matin (heure locale) avant un entraînement à huis clos dédié à la mise en place tactique.

«Je ne m'inquiète pas». La Nati va-t-elle à nouveau payer l’entêtement de Murat Yakin ?

«Je ne m'inquiète pas»La Nati va-t-elle à nouveau payer l’entêtement de Murat Yakin ?

«C’était incroyable»

Pour illustrer le bon état d'esprit dans lequel semble vivre le groupe, le capitaine de l'AS Monaco a raconté la soirée d'équipe vécue mercredi soir devant le match 4 de la finale NBA: «C'était incroyable. L'ambiance était super car certains joueurs sont pour les Spurs, d'autres pour New York, comme moi.»

Le Genevois a vécu un dénouement heureux puisque ses Knicks ont comblé un retard de 29 points pour finalement s'imposer d'un point, et se retrouver à un succès du titre. «On a bien fêté avec Manu (Akanji)», a-t-il savouré

Vendredi, l'équipe de Suisse s'entraînera le matin dans son camp de base à San Diego avant de s'envoler vers 15h en direction de la baie de San Francisco. Elle jouera son premier match du Mondial samedi à Santa Clara (21h en Suisse) face au Qatar.

Finale NBA. Les Knicks à une victoire du titre, mais la fête tourne au chaos

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Denis Zakaria : «On va tout donner pour amener la Suisse là où elle n'a jamais été»

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À quelques jours du coup d’envoi du Mondial 2026, le milieu de terrain genevois Denis Zakaria se confie au micro de blue Sport sur les ambitions de la Nati. L’interview intégrale est à découvrir sur blue Zoom dès le lundi 8 juin à 20h05.

05.06.2026

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