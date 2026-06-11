Cinq semaines de compétition dans trois pays (Mexique, Etats-Unis et Canada), 48 équipes: le coup d'envoi de la Coupe du monde de football a été donné jeudi lors d'une cérémonie d'ouverture au stade Azteca de Mexico dont Shakira a fait vibrer les 80.000 spectateurs.

Des artistes célèbrent l’ouverture du Mondial 2026 au stade Azteca de Mexico. ats

Agence France-Presse Nathan Fournier

Le spectacle d'une vingtaine de minutes précédait la première des 104 rencontres du tournoi entre le Mexique et l'Afrique du Sud (programmée à 13h00 heure locales, 21h00 à Paris). Un remake du match d'ouverture du Mondial-2010.

Shakira fait vibrer l'Azteca

Comme il y a 16 ans en Afrique du Sud, Shakira a été la star de cette cérémonie. Après l'hymne du Mondial-2010 Waka Waka (This Time for Africa), devenu un tube, la Colombienne, lunettes de soleil, body jaune et jupe mauve, est apparue dans l'enceinte pour entonner «Dai Dai», une des chansons créées pour le Mondial-2026, associée à l'étoile nigériane Burna Boy. Un titre en espagnol et anglais mêlant afrobeat et rythmes caribéens, interprété au milieu de dizaines de danseuses et danseurs.

Avant elle, le groupe mexicain Maná, le chanteur pop vénézuélien Danny Ocean, le groupe Los Ángeles Azules, la star colombienne du reggaeton J Balvin ou encore l'Hispano-Mexicaine Belinda s'étaient succédé après un premier tableau mettant en scène des danseurs vêtus de costumes indigènes - coiffés de grandes plumes - et des femmes en tenues traditionnelles, accompagnés de joueurs de tambours.

Bocelli pour conclure la cérémonie

Avant le match entre le Mexique et l'Afrique du Sud, le ténor italien Andrea Bocelli doit interpréter l'hymne national du Mondial, intitulé DNA, un mélange d'opéra et de musique électronique produit par le DJ français David Guetta.