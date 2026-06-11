  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Le spectacle avant le football Shakira enflamme l’Azteca pour le grand départ du Mondial 2026

Nathan Fournier

11.6.2026

Cinq semaines de compétition dans trois pays (Mexique, Etats-Unis et Canada), 48 équipes: le coup d'envoi de la Coupe du monde de football a été donné jeudi lors d'une cérémonie d'ouverture au stade Azteca de Mexico dont Shakira a fait vibrer les 80.000 spectateurs.

Des artistes célèbrent l’ouverture du Mondial 2026 au stade Azteca de Mexico.
Des artistes célèbrent l’ouverture du Mondial 2026 au stade Azteca de Mexico.
ats

Agence France-Presse

11.06.2026, 20:33

Le spectacle d'une vingtaine de minutes précédait la première des 104 rencontres du tournoi entre le Mexique et l'Afrique du Sud (programmée à 13h00 heure locales, 21h00 à Paris). Un remake du match d'ouverture du Mondial-2010.

Mondial 2026. Nouvelle manifestation près du stade Azteca avant le lancement

Mondial 2026Nouvelle manifestation près du stade Azteca avant le lancement

Shakira fait vibrer l'Azteca

Comme il y a 16 ans en Afrique du Sud, Shakira a été la star de  cette cérémonie. Après l'hymne du Mondial-2010 Waka Waka (This Time for Africa), devenu un tube, la Colombienne, lunettes de soleil, body jaune et jupe mauve, est apparue dans l'enceinte pour entonner «Dai Dai», une des chansons créées pour le Mondial-2026, associée à l'étoile nigériane Burna Boy. Un titre en espagnol et anglais mêlant afrobeat et rythmes caribéens, interprété au milieu de dizaines de danseuses et danseurs.

Avant elle, le groupe mexicain Maná, le chanteur pop vénézuélien Danny Ocean, le groupe Los Ángeles Azules, la star colombienne du reggaeton J Balvin ou encore l'Hispano-Mexicaine Belinda s'étaient succédé après un premier tableau mettant en scène des danseurs vêtus de costumes indigènes - coiffés de grandes plumes - et des femmes en tenues traditionnelles, accompagnés de joueurs de tambours.

Bocelli pour conclure la cérémonie

Avant le match entre le Mexique et l'Afrique du Sud, le ténor italien Andrea Bocelli doit interpréter l'hymne national du Mondial, intitulé DNA, un mélange d'opéra et de musique électronique produit par le DJ français David Guetta.

Coupe du Monde 2026 : ces nations qui feront leurs grands débuts

Coupe du Monde 2026 : ces nations qui feront leurs grands débuts

Le format à 48 équipes redessine le Mondial 2026. Découvrez les 4 nations qui participeront à la compétition pour la première fois de leur histoire : Curaçao, Cap-Vert, Jordanie et Ouzbékistan.

03.06.2026

Les plus lus

Genève boucle sa frontière avec la France en vue du G7
Boudée par Yakin, cette pépite genevoise n’a pas chômé durant ses vacances
17 ans de bataille pour 16'000.-- : un agriculteur fait plier la Confédération
Mondial 2026 : le sélectionneur norvégien pique Donald Trump
Chiens sans laisse: Romands et Alémaniques n'ont pas la même approche