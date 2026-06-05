  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Didier Deschamps «Si on avait besoin d'une piqûre de rappel, on l'a eue...»

Clara Francey

5.6.2026

La défaite de l'équipe de France contre la Côte d'Ivoire (2-1) en amical constitue «une piqure de rappel» à l'approche du Mondial-2026, a estimé jeudi le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps.

Didier Deschamps : «Une défaite qui ne fait jamais plaisir».
Didier Deschamps : «Une défaite qui ne fait jamais plaisir».
KEYSTONE

Agence France-Presse

05.06.2026, 08:22

05.06.2026, 08:30

«Je ne nous voyais pas trop beaux et je ne vais pas nous voir trop laids mais si on avait besoin d'une piqure de rappel, on l'a eue», a déclaré le technicien français en conférence de presse.

«On a bien maîtrisé notre première période, la deuxième a été plus difficile pour nous. On aura quelque chose qui ressemble à ça le 16 juin face au Sénégal (premier match des Bleus à la Coupe du monde, ndlr). C'était un match de préparation et le fait d'avoir fait 10 changements n'a pas non plus aidé. Mais c'était important pour moi de faire participer tout le monde ce soir. Je ne suis pas agacé et je n'aurais pas été euphorique si on avait gagné», a-t-il ajouté.

Grosses surprises en amicaux. La France battue par la Côte d'Ivoire, l'Espagne tenue en échec par l'Irak

Grosses surprises en amicauxLa France battue par la Côte d'Ivoire, l'Espagne tenue en échec par l'Irak

«Les joueurs étaient impliqués et la défaite ne fait jamais plaisir mais les adversaires, quand ils jouent contre l'équipe de France, et les équipes africaines encore plus, ont un maximum de motivation», a-t-il également affirmé.

Seul motif de satisfaction pour les Bleus, la prestation de Rayan Cherki, auteur de l'ouverture du score pour la France, son deuxième but en six sélections.

«Rayan a beaucoup de qualités et il a eu une bonne complicité avec les autres attaquants. Quand tout le monde sera disponible, ça fera beaucoup de joueurs» pour effectuer des choix en attaque, a noté Deschamps.

Le sélectionneur ivoirien Emerse Faé a lui savouré un succès de «prestige, bon pour le moral» dans l'optique de la Coupe du monde. «On est contents de cette victoire, on continue notre préparation et à monter en puissance. Mais on en va pas s'enflammer», a-t-il expliqué.

Les plus lus

Audition de confrontation entre Jacques et Jessica Moretti
Voici comment Terence Hill fait son grand retour en Suisse
Le Japon veut remplacer 14 réacteurs nucléaires vieillissants d'ici les années 2050
La Broye : Plusieurs structures d’accueil et écoles font face à une série de cas de gale
La France battue par la Côte d'Ivoire, l'Espagne tenue en échec par l'Irak
Poutine attendu sur l'économie en berne à Saint-Pétersbourg