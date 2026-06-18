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Murat Yakin «Si on gagne contre la Bosnie, on se sentira beaucoup mieux»

ATS

18.6.2026 - 04:56

Murat Yakin est bien conscient que la Suisse ne peut pas se rater pour son deuxième match du Mondial, jeudi face à la Bosnie. «Si on gagne demain, on se sentira beaucoup mieux», a-t-il lâché à J-1.

Murat Yakin sera soulagé si son équipe s'impose jeudi dans l'impressionnant stade de Los Angeles.
Murat Yakin sera soulagé si son équipe s'impose jeudi dans l'impressionnant stade de Los Angeles.
IMAGO/STEINSIEK.CH

Keystone-SDA

18.06.2026, 04:56

18.06.2026, 08:39

«Evidemment, on s'attendait à mieux face au Qatar (réd: 1-1). On a perdu deux points qu'on aurait pu gagner. Mais j'ai confiance en mes joueurs, ils sont capables de supporter la pression. Si on gagne demain, on se sentira beaucoup mieux», a déclaré le sélectionneur lors de la conférence de presse de veille de match, au Los Angeles Stadium.

Murat Yakin a laissé entendre qu'il n'allait pas tout bousculer pour ce deuxième match, prévu à 21h00 en Suisse (12h00 heure locale). «Les titulaires ont fait du bon travail contre le Qatar. Ils se sont créé des occasions. Si on avait marqué quatre buts, on ne parlerait pas de l'âge des joueurs», a-t-il répondu lorsqu'un journaliste lui a demandé s'il comptait amener un peu de jeunesse dans son onze de base.

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«La Bosnie a toute sa place ici, elle possède d'excellents joueurs et on est prêts à les affronter, a enchaîné «Muri». Ce sera un match difficile, disputé, et il faudra être très attentif sur les balles arrêtées. Notre but: éviter de faire des erreurs et mettre la pression très tôt.»

La 90e de Freuler?

Le Bâlois était accompagné de Remo Freuler, qui pourrait vivre sa 90e sélection en cas de titularisation jeudi dans l'enceinte ultramoderne de LA. «Je joue sans doute ma dernière Coupe du monde. Peut-être qu'il ne me reste que deux matches. J'ai donc des attentes très élevées envers moi-même et l'équipe», a souligné le milieu de terrain de Bologne.

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Il a assuré que l'ambiance était restée «excellente» malgré le match nul face au Qatar. «Ce n'était pas le résultat attendu, mais encore une fois, il faut prendre les choses comme elles viennent. Un point, c'est mieux que rien, alors restons concentrés, suivons notre plan de jeu et nous pourrons poser des problèmes à la Bosnie», a-t-il ajouté.

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De nombreux fans bosniens sont attendus jeudi à Los Angeles. De quoi donner un avantage aux joueurs des Balkans? «Je ne pense pas, a répondu Freuler. Les supporters peuvent faire une différence dans les tribunes, mais pas sur le terrain.»

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Les milliers de Suisses, qui ont fait le déplacement à Los Angeles pour le 2e match de la Coupe du monde de la Nati, restent confiants, même si ce ne sera pas facile contre la Bosnie.

18.06.2026

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