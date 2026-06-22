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Le Mondial a son roi Messi frappe encore et s’offre un record légendaire

ATS

22.6.2026 - 19:59

L'Argentin Lionel Messi a pris seul la tête du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du monde. Il a ouvert la marque lundi contre l'Autriche d'une reprise du gauche à la 38e.

Messi a inscrit lundi son 17e but en Coupe du monde.
Messi a inscrit lundi son 17e but en Coupe du monde.
ats
,

Keystone-SDA, Keystone-ATS

22.06.2026, 19:59

22.06.2026, 20:20

Avec 17 réalisations, le capitaine argentin, qui dispute sa sixième Coupe du monde, compte désormais un but de plus que Miroslav Klose. Il avait rejoint l'Allemand à la faveur de son triplé la semaine dernière face à l'Algérie lors de l'entrée en lice des champions du monde argentins dans le Mondial 2026.

Nestor Clausen. «En Argentine, on accepte que Messi marche»

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Le Brésilien Ronaldo complète le podium avec 15 réalisations, suivi du Français Kylian Mbappé, qui joue en Amérique du Nord sa troisième Coupe du monde, et de l'Allemand Gerd Müller (14 buts).

«Je ne suis pas surpris». Aucun record ne semble inatteignable pour Kylian Mbappé

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