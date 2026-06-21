Un entraîneur de renom «dézingue» les pauses fraîcheur

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondial 2026 Un entraîneur de renom «dézingue» les pauses fraîcheur

Gregoire Galley

21.6.2026

Le sélectionneur de l’Uruguay, Marcelo Bielsa, a critiqué samedi les pauses d’hydratation imposées dans tous les matches de la Coupe du monde, affirmant qu’elles «n'apportent rien et enlèvent beaucoup» au football.

Marcelo Bielsa a critiqué samedi les pauses d’hydratation imposées dans tous les matches de la Coupe du monde.
Marcelo Bielsa a critiqué samedi les pauses d’hydratation imposées dans tous les matches de la Coupe du monde.
ats

Agence France-Presse

21.06.2026, 09:54

21.06.2026, 10:07

«Jouer quatre périodes au lieu de deux altère la conception même du football», a estimé le technicien argentin à propos de cette nouveauté imposée par la Fifa dans ce Mondial-2026, afin de répondre aux fortes chaleurs éprouvantes pour les joueurs en leur octroyant un temps de récupération et d'hydratation de trois minutes.

«On n’a pas pensé aux conséquences que cela peut avoir sur ce sport, mais plutôt à un autre type de répercussions», a ajouté Bielsa, évoquant sans les nommer les immenses bénéfices générées par les pages publicitaires à la télévision durant ce laps de temps. Au point qu'elles durent parfois plus longtemps que prévu et retardent la reprise de la rencontre.

Le débat fait rage.... Mondial 2026 : les pauses fraîcheur changent-elles vraiment le cours des matches ?

Le débat fait rage...Mondial 2026 : les pauses fraîcheur changent-elles vraiment le cours des matches ?

Nouveauté

«Avant que ne soit prise cette décision, le football avait une caractéristique, maintenant il en a une autre », a-t-il ajouté, comparant cette nouveauté à la VAR qui, selon lui, n'a fait que améliorer le football. «Les conclusions que je suis en train d’exposer ne sont pas les miennes, ce sont celles que j'entends constamment et auxquelles j'adhère», a-t-il précisé.

Le sélectionneur de l'Uruguay a en revanche à peine évoqué le match de dimanche contre le Cap-Vert, qui avait surpris la planète foot en réussissant un match nul 0-0 contre l’Espagne lors de la première journée du tournoi. A Miami, la Celeste tentera de donner une meilleure image que lors du nul concédé (1-1) contre l’Arabie saoudite.

Archive sur le Mondial 2026

Mondial 2026 : une édition XXL

Mondial 2026 : une édition XXL

La Coupe du monde 2026 se jouera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Nouveau format, 48 équipes, 104 matches et stades gigantesques : voici pourquoi cette édition sera historique.

21.05.2026

Les plus lus

«La Suisse de ma jeunesse n'existe plus»
«Elle est malheureusement décédée à l'hôpital» : l'orage a emporté une adolescente
«Activité obscène» - En jet privé, Infantino symbole de la démesure de la FIFA
L'ancien propriétaire de Denner accuse Migros d'avoir sacrifié l'enseigne
Un entraîneur de renom «dézingue» les pauses fraîcheur
Un garçon de cinq ans porté disparu après le chavirement d'un canot pneumatique