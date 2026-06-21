Un entraîneur de renom «dézingue» les pauses fraîcheur

Le sélectionneur de l’Uruguay, Marcelo Bielsa, a critiqué samedi les pauses d’hydratation imposées dans tous les matches de la Coupe du monde, affirmant qu’elles «n'apportent rien et enlèvent beaucoup» au football.

Marcelo Bielsa a critiqué samedi les pauses d’hydratation imposées dans tous les matches de la Coupe du monde. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Jouer quatre périodes au lieu de deux altère la conception même du football», a estimé le technicien argentin à propos de cette nouveauté imposée par la Fifa dans ce Mondial-2026, afin de répondre aux fortes chaleurs éprouvantes pour les joueurs en leur octroyant un temps de récupération et d'hydratation de trois minutes.

«On n’a pas pensé aux conséquences que cela peut avoir sur ce sport, mais plutôt à un autre type de répercussions», a ajouté Bielsa, évoquant sans les nommer les immenses bénéfices générées par les pages publicitaires à la télévision durant ce laps de temps. Au point qu'elles durent parfois plus longtemps que prévu et retardent la reprise de la rencontre.

Nouveauté

«Avant que ne soit prise cette décision, le football avait une caractéristique, maintenant il en a une autre », a-t-il ajouté, comparant cette nouveauté à la VAR qui, selon lui, n'a fait que améliorer le football. «Les conclusions que je suis en train d’exposer ne sont pas les miennes, ce sont celles que j'entends constamment et auxquelles j'adhère», a-t-il précisé.

Le sélectionneur de l'Uruguay a en revanche à peine évoqué le match de dimanche contre le Cap-Vert, qui avait surpris la planète foot en réussissant un match nul 0-0 contre l’Espagne lors de la première journée du tournoi. A Miami, la Celeste tentera de donner une meilleure image que lors du nul concédé (1-1) contre l’Arabie saoudite.

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