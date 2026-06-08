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Mondial 2026 - Groupe B Un feu de brousse menace le camp de base de la Suisse

ATS

8.6.2026 - 22:42

Un feu de brousse menace le camp de base de l'équipe de Suisse lundi à San Diego. Le centre d'entraînement et hôtel de la sélection se trouvent dans la zone à risque. L'ASF suit la situation de près.

L’équipe de Suisse sous la menace d’un incendie à San Diego.
L’équipe de Suisse sous la menace d’un incendie à San Diego.
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.06.2026, 22:42

08.06.2026, 23:10

L'incendie s'est déclaré vers 9h30 (18h30 en Suisse) dans la Sorrento Valley, selon la chaîne d'informations locale ABC 10News. Il s'est rapidement propagé pour atteindre une surface d'une vingtaine d'hectares, dans cette zone broussailleuse située au sud de la Jewish Academy, où s'est entraînée l'équipe de Suisse lundi matin.

Les joueurs de Murat Yakin ont toutefois pu terminer leur séance sans souci avant de regagner leur hôtel, a précisé un attaché de de presse de l'ASF à Keystone-ATS. «La FIFA surveille la situation et nous a pour l'instant assuré qu'il n'y avait aucun problème pour nous», a expliqué cette même source.

Aebischer balaye les inquiétudes. «Ce genre de choses ne sème pas le trouble chez nous»

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La police de San Diego a émis des ordre d'évacuations pour plusieurs zones d'habitation situées non loin du feu, mais pas pour celle dans laquelle se trouve l'hôtel des Suisses. Celle-ci est toutefois concernée par une alerte orange, synonyme de grande vigilance.

Plus de 200 pompiers sont mobilisés pour combattre le feu, rapporte de son côté NBC7. Un responsable des pompiers a expliqué à la chaîne locale qu'il s'attendait à une «lutte acharnée de six à huit heures» contre les flammes.

Sur le match de samedi face à l’Australie

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