«Tout ce que je fais sur un terrain de football, c'est pour toi.» A seulement 19 ans, Yan Diomandé sera l'atout offensif majeur de la Côte d'Ivoire face à l'Allemagne samedi au Mondial 2026, mais le nouveau joyau des Eléphants est habité par la mort dramatique de sa soeur Roxane à 15 ans, droguée à son insu.

“I wrote this because I can’t speak about it.



I wrote this because I want you to know that I will make sure that you live on.”@RBLeipzig and @equipenatciv winger Yan Diomande on the life of his sister, Roxane. https://t.co/6wQmpdWTSi — The Players’ Tribune (@PlayersTribune) June 17, 2026

Keystone-SDA ATS

Le téléphone de Yan Diomandé n'arrête pas de sonner en ce début de printemps 2025, quelques semaines après ses débuts en Liga espagnole avec Leganés et après son match contre le Real Madrid. Un numéro ivoirien. Agacé, il décroche. Son monde s'effondre.

«Ta soeur est partie. Elle est morte. Quelqu'un a mis quelque chose dans son verre à une fête et elle ne s'est jamais réveillée. Elle est partie», lui annonce-t-on au téléphone, à près de 6000 km de distance. «Ils n'ont même pas cherché à atténuer le choc. Tu sais comment c'est là-bas. Pas d'émotion».

Ce récit bouleversant, c'est Diomandé lui-même qui le fait dans une longue lettre émouvante adressée à Roxane, écrite juste avant ses début réussis en Coupe du monde contre l'Equateur (1-0), et publiée sur le site The Players Tribune à trois jours de défier l'Allemagne et ses quatre titres planétaires.

«Comme si je n'étais même plus humain»

«Tu te rappelles», répète-t-il en filant l'anaphore pour raconter leur histoire familiale, de l'enfance à 25 dans une maison d'Abidjan au faux maillot de Manchester United et le flocage «Ronaldo 7» de son idole portugaise qu'il avait tracé «au marqueur noir», en passant par le surnom de «Roberto Carlos» dont il a hérité – «à cause de la puissance de mes frappes», écrit-il.

Vient ensuite le départ à 9 ans pour l'Académie Inter Foot Sud Comoé, à une grosse centaine de kilomètres de la capitale économique ivoirienne, «si loin de la maison». Suivront l'expatriation dans un lycée aux Etats-Unis à 15 ans, les débuts difficiles, les essais qui se multiplient en vain à travers l'Europe, notamment à Chelsea ou Crystal Palace (où il croise Eberechi Eze et Michael Olise qu'il impressionne).

«Mon visa a expiré. Mon rêve a pris fin. Ils m'ont renvoyé en Afrique et on a pleuré ensemble».

C'est en janvier 2025 qu'il signe enfin un contrat, à Leganés, quelques semaines avant le drame qui lui a pris «la seule qui n'a jamais cessé d'y croire». «Aujourd'hui, confie-t-il, je ne ressens rien. C'est comme si je n'étais même plus humain. Depuis que tu es morte, je suis juste vide».

Plus d'un an après le décès de sa soeur, la carrière de Yan Diomandé a pris son envol au RB Leipzig, qu'il a rejoint à l'été 2025, bouclant sa première saison de Bundesliga à la 3e place avec le titre de «rookie» de l'année récompensant ses douze buts et ses neuf passes décisives.

«Accomplir ce que tu avais prédit»

«Il est tout simplement extrêmement spectaculaire, extrêmement clair et, au fond, inarrêtable», dit de lui son entraîneur, Ole Werner. «Ce qui est particulier, c'est qu'il n'a pas besoin de beaucoup de dribbles ou de feintes, mais il s'impose simplement grâce à son timing, sa conduite de balle et sa vitesse», ajoute l'entraîneur de Leipzig, qui l'a très rapidement installé comme titulaire, à droite ou à gauche de son animation offensive.

C'est dans l'est de l'Allemagne que Diomandé devient «l'Allemand». «Tu vas trouver ça marrant», écrit-il à sa soeur défunte. «J'étais toujours en retard. Enfin, pas en retard. J'étais à l'heure mais en Allemagne, ça veut dire que tu es très en retard». Et il finit par arriver 90 minutes en avance tout le temps.

«Je vais accomplir ce que tu avais prédit, je le jure. Avant même que j'aie des vraies chaussures de foot, tu disais à tout le monde: ‹Mon frère va devenir le plus fort du monde.› Je prouverai que tu avais raison ou je mourrai en essayant», conclut-il.

Le Mondial 2026 lui offre la plus belle tribune. Après, ce sera la Ligue des champions à l'automne avec Leipzig, où il est sous contrat jusqu'en 2030. A moins qu'un autre club ne s'attache ses services d'ici la saison prochaine.