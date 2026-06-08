Joueurs scannés et reconstitution d'actions en 3D, assistants techniques dopés à l'intelligence artificielle, ballon le plus intelligent de l'histoire... La première Coupe du monde à 48 équipes sera aussi celle de l'innovation technologique au service du football.

Le ballon du Mondial 2026 sera le plus intelligent de l'histoire. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Andres Guevara (AFP) ATS

Objectif affiché par la FIFA: améliorer les décisions arbitrales et réduire la fracture technologique entre sélections nationales.

«Nous veillons à ce que l'innovation bénéficie à chaque joueur, à chaque équipe et à chaque supporter, partout dans le monde», a déclaré lundi Gianni Infantino, président de la Fédération internationale, lors de la présentation de ces nouveaux outils numériques étrennés lors du tournoi coorganisé par le Mexique, le Canada et les Etats-Unis (11 juin-19 juillet).

L'arbitrage du futur

La révolution technologique la plus visible du Mondial concernera l'arbitrage, a expliqué mardi un panel de la FIFA à des journalistes, dont un reporter de l'AFP.

La dernière version du hors-jeu semi-automatisé sera lancée pour permettre aux arbitres assistants de recevoir des alertes en temps réel, lorsqu'une position de hors-jeu manifeste est détectée.

La technologie associera la collecte des informations provenant de 15 caméras installées dans chacun des 16 stades, associées aux données générées par Trionda, le «ballon intelligent» d'Adidas qui est équipé d'un capteur enregistrant positions, rotations et impacts 500 fois par seconde.

Ces données permettent, par exemple, d'identifier avec précision le moment exact où un joueur touche le ballon pour effectuer sa passe au coéquipier susceptible de marquer un but, instant clé pour décider d'une position de hors-jeu qui jusqu'ici se mesurait à partir de séquences vidéo image par image.

Ces données pourraient aussi valider ou non le fait que le ballon a franchi les limites du terrain ou la ligne de but.

Johannes Holzmüller, directeur de l'innovation de la FIFA, a expliqué mardi que la marge pour émettre des alertes s'était considérablement réduite au cours des trois dernières années. «Nous avons commencé avec 50 centimètres et nous en sommes à 10 centimètres. Tout ce qui dépasse 10 centimètres est signalé à l'arbitre comme un hors-jeu».

Matches en 3D

L'autre grande nouveauté sera le scan numérique des 1248 joueurs «au millimètre près» pour reconstituer numériquement des matches entiers, a expliqué Arthur Hu, vice-président senior de Lenovo, partenaire technologique officiel de la FIFA.

Les modèles tridimensionnels serviront à recréer les actions controversées, avec le réalisme d'un jeu vidéo de dernière génération, mais «la décision finale reviendra toujours à l'arbitre», a précisé Johannes Holzmüller.

Assistant technique pour tous

Toutes ces données vont également alimenter Football AI Pro, l'un des projets les plus ambitieux portés par la FIFA et Lenovo. Basée sur l'intelligence artificielle générative, cette plateforme sera un véritable assistant technique pour l'ensemble des sélections participantes.

«L'intelligence artificielle joue déjà un rôle fondamental dans l'analyse et la préparation des matches. Fournir cette technologie à toutes les équipes, c'est le minimum que nous puissions faire», a expliqué le directeur de l'innovation de la FIFA.

Johannes Holzmüller a insisté sur la volonté de la FIFA de réduire la fracture numérique du football international, les fédérations les plus modestes ne disposant pas de départements spécialisés ni d'outils d'analyse sophistiqués.

La plateforme s'appuie sur Football Language Model, un modèle dédié qui analyse des centaines de millions de données pour produire textes, vidéos, graphiques et vues 3D. Disponible en plusieurs langues, il pourra être utilisé pour les analyses d'avant et d'après-match, mais pas pendant les rencontres.

Caméra arbitre

La technologie sera aussi au service des téléspectateurs. Le Mondial 2026 proposera la diffusion de la «caméra arbitre» fixée sur le torse des directeurs du jeu. La FIFA et Lenovo vont inaugurer un système de stabilisation qui réduit de 70% l'excès de vibrations des images. La caméra arbitre servira également lors des reconstitutions numériques des matches.