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Mondial 2026 - Groupe A Un point qui n’arrange ni la Tchéquie ni l’Afrique du Sud

ATS

18.6.2026 - 20:04

Pour le début de la 2e journée du groupe A à Atlanta, la Tchéquie et l'Afrique du Sud n'ont pas réussi à se départager (1-1). Un point pour deux nations qui n'arrange personne.

Teboho Mokoena après son égalisation sur penalty.
Teboho Mokoena après son égalisation sur penalty.
EPA

Keystone-SDA

18.06.2026, 20:04

18.06.2026, 20:35

La Tchéquie devra sans doute réussir un truc face au Mexique, alors que les Sud-Africains affronteront la Corée du Sud avec comme objectif la victoire. Dans cette partie, c'est la sélection de Miroslav Koubek qui entra très vite dans son match et concrétisa rapidement son bon départ. Sur une touche jouée vite côté droit, Hlozek centra en retrait. Après une remise dans la surface de Sojka, Michal Sadilek ajusta Williams d'une frappe du gauche pour donner l'avantage aux Tchèques à la 6e.

En tête au tableau d'affichage, la Tchéquie recula et laissa l'initiative aux Bafana Bafana. Plus présents, les Sud-Africains étaient forcément contraints de montrer davantage, eux qui avaient été battus 2-0 par le Mexique en ouverture.

Les Bafana Bafana ont obtenu une belle récompense à la 83e lorsque Mokoena a transformé un penalty pour une faute de main tchèque dans la surface.

Les dernières minutes furent très animées avec deux équipes désireuses d'aller marquer pour décrocher leur première victoire et effacer leur revers initial. Dans les sept minutes du temps additionnel, Modiba a bien failli renverser les Tchèques, mais un tibia tchèque envoya le ballon en corner.

La main tchèque

Arm angelegt oder nicht? Diese Szene führt zu Penalty für Südafrika

Arm angelegt oder nicht? Diese Szene führt zu Penalty für Südafrika

Kritische und entscheidende Szene im Spiel zwischen Tschechien und Südafrika. Schiedsrichterin Tori Penso zeigt danach auf den Penaltypunkt.

18.06.2026

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