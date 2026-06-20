Un premier carton rouge distribué pour une règle inédite

Le Paraguayen Miguel Almiron est devenu vendredi soir le premier joueur expulsé pour avoir parlé en couvrant sa bouche de la main lors d'une altercation avec un adversaire turc. Une nouvelle règle qui a été introduite lors du Mondial 2026 pour lutter contre les insultes racistes.

Mondial 2026 : il est expulsé pour avoir couvert sa bouche Le match Tuquie - Paraguay a été marqué par l'expulsion de Miguel Almiron (45+3) pour avoir couvert sa bouche en parlant à un adversaire lors d'une altercation, une première application de cette nouvelle règle lancée pendant le Mondial. 20.06.2026

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Alors qu'un de ses coéquipiers était au sol au centre du terrain en réclamant une faute turque, Miguel Almiron a participé à un attroupement de joueurs, et s'est adressé au Turc Mert Muldur en couvrant sa bouche avec la main. Les Turcs se sont immédiatement plaint à l'arbitre, qui a été appelé par la VAR.

L'officiel salvadorien Ivan Barton a visionné les images et rapidement sorti un carton rouge direct en direction d'Almiron, laissant les Paraguayens, menant 1-0 au score, à 10 contre 11 dans le temps additionnel de la première période (45+3) de cette rencontre du groupe D.

Cette nouvelle règle a été introduite pour le Mondial après la polémique suscitée en février, lorsque l'Argentin de Benfica Gianluca Prestianni avait été accusé d'avoir proféré des insultes racistes en se cachant la bouche à l'encontre de la star brésilienne du Real Madrid Vinicius Jr lors d'un match de Ligue des champions.