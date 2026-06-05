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Mondial 2026 - Groupe I Un programme musclé pour le favori français

ATS

5.6.2026 - 13:19

L'équipe de France, l'une des grandes favorites du tournoi, risque d'avoir une entame corsée au premier tour du Mondial 2026. Le Sénégal et la Norvège d'Erling Haaland ont le potentiel pour venir la menacer dans le groupe I.

Kylian Mbappé et la France décrocheront-ils une troisième étoile en Amérique du Nord ?
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IMAGO/PRESSE SPORTS

Keystone-SDA

05.06.2026, 13:19

Quatre ans après la défaite cruelle en finale de l'édition 2022 au Qatar face à l'Argentine de Lionel Messi (1-1 ap, 4-2 tab), les Bleus auront à coeur d'offrir une fin en apothéose et un troisième titre à leur sélectionneur Didier Deschamps, qui quittera son poste à l'issue de la compétition. Ils pourront compter pour cela sur une armada offensive sans équivalent.

Malgré le forfait de l'attaquant de Liverpool Hugo Ekitike, gravement blessé au tendon d'Achille, les vice-champions du monde vont tout d'abord s'appuyer sur leur capitaine et superstar Kylian Mbappé, forcément revanchard après une saison au Real Madrid sans trophée et très mouvementée en coulisses.

Deschamps dévoile sa liste. Pas de grand chambardement chez les Bleus

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Meilleur buteur de la Liga pour la deuxième fois en deux ans, le champion du monde 2018 retrouvera avec une envie décuplée son épreuve fétiche, celle qui l'a révélé à la face de la planète.

Avec le Ballon d'Or Ousmane Dembélé, lui aussi sacré en Russie il y a huit ans, un technicien de la trempe de Michael Olise et une escouade de jeunes talents (Désiré Doué, Rayan Cherki, Bradley Barcola, Maghnes Akliouche), la France semble parée pour effacer la désagréable impression laissée à l'Euro 2024 (seulement quatre buts en six matches) en dépit d'une accession en demi-finales.

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Les Bleus entreront d'emblée dans le vif du sujet avec un premier rendez-vous le 16 juin contre le Sénégal en forme de revanche, 24 ans après le mémorable revers concédé face aux Lions de la Teranga en match d'ouverture du Mondial 2002 (1-0).

Mais les Sénégalais, vainqueurs sur le terrain de la Coupe d'Afrique des nations puis dépossédés de leur couronne par la Confédération africaine après une finale chaotique contre le Maroc, vivent une préparation agitée en raison de l'incertitude entourant le sort de leur sélectionneur Pape Thiaw, qui n'a toujours pas prolongé un contrat pourtant terminé en février. Le capitaine et défenseur Kalidou Koulibaly revient lui à peine d'une blessure à une cuisse et pourrait être en manque de rythme.

L'Irak condamné à l'élimination

La Norvège, emmenée par le serial buteur de Manchester City Erling Haaland et le meneur d'Arsenal Martin Odegaard, constitue l'autre menace pour la France. Les Nordiques renouent avec la Coupe du monde pour la première fois depuis 1998 et comptent bien sortir de la poule après avoir nettement devancé l'Italie en qualifications, où ils ont terminé meilleure attaque de la zone Europe (37 buts).

L'Irak, passé par les barrages intercontinentaux pour obtenir son billet, semble condamné à l'élimination, 40 ans après sa première et unique participation.

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