Les légendes Messi et Ronaldo, les virevoltants Dembélé et Yamal, les serial buteurs Mbappé et Kane: les superstars du football se retrouvent lors de la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Leur ambition est de guider leur sélection vers le titre suprême.

Pour sa «der» dans un Mondial, Cristiano Ronaldo va-t-il aller au bout avec le Portugal ? KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Messi et Ronaldo: les vieux briscards

A respectivement 38 ans et 41 ans, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo vont disputer aux Etats-Unis une sixième Coupe du monde record. Vainqueur du titre mondial en 2022 au Qatar, au terme d'une finale d'anthologie remportée face à l'équipe de France, l'Argentin a depuis rejoint la MLS où il continue à briller sous le maillot de l'Inter Miami.

Champion de la ligue nord-américaine la saison dernière, l'octuple Ballon d'Or a déjà inscrit 12 buts en 13 rencontres cette année. «La Pulga» s'avance en pleine possession de ses moyens vers son dernier Mondial où il rêvera de décrocher un deuxième titre consécutif avec l'Albiceleste.

Éternel rival de Messi, Cristiano Ronaldo court encore après un sacre mondial, un titre que le Portugal n'a jamais remporté. Vainqueur de l'Euro 2016, «CR7» n'a plus atteint les demi-finales d'une Coupe du monde depuis sa première participation en 2006.

Relégué sur le banc lors des huitième et quart de finale au Qatar il y a quatre ans par Fernando Santos, Ronaldo a retrouvé une place de titulaire sous les ordres de Roberto Martinez et apparait indéboulonnable à la pointe de l'attaque portugaise, d'autant qu'il a encore inscrit 28 buts avec Al-Nassr cette saison tout en décrochant le titre de champion d'Arabie saoudite.

Autre star mondiale du football proche du crépuscule de sa carrière, Neymar a retrouvé in extremis la sélection brésilienne en étant appelé pour la première fois depuis octobre 2023. Plombé par de nombreuses blessures depuis, l'ailier de 34 ans a progressivement retrouvé du temps de jeu avec Santos, jouant un rôle clé dans son maintien en première division la saison dernière.

Mbappé et Dembélé: les flèches françaises

Titré en 2018 et finaliste malheureux en 2022, Kylian Mbappé va disputer cet été sa troisième Coupe du monde et rêve d'un deuxième titre au sein d'une équipe de France plus offensive que jamais.

Un Mondial réussi pourrait aider l'attaquant de 27 ans à tourner la page de deux saisons prolifiques en buts mais sans aucun titre majeur remporté avec le Real Madrid. Le capitaine des Bleus devra aussi faire abstraction des polémiques qui ont émaillé sa fin de saison avec les Merengue, d'un voyage en Sardaigne critiqué par les supporters à sa brouille avec son entraineur Alvaro Arbeloa.

Pour mener la France a son troisième sacre mondial, Mbappé sera épaulé par le Ballon d'Or 2025 Ousmane Dembélé. Étincelant depuis deux saisons avec le PSG, l'ailier de 29 ans a connu plusieurs blessures cette saison mais a souvent brillé dans les grands rendez-vous.

Avant de rejoindre la sélection, Dembélé va achever l'exercice 2025-2026 par une deuxième finale de Ligue des champions consécutive, face à Arsenal le 30 mai, un an après le sacre de Munich face à l'Inter Milan (5-0).

Yamal et Kane: dynamiques contraires

Auteur de la saison la plus prolifique de sa carrière, avec 58 buts sous le maillot du Bayern Munich, Harry Kane s'avance dans la forme de sa vie vers sa troisième Coupe du monde, en leader d'une sélection anglaise qui court après un titre majeur depuis le titre mondial décroché à domicile en 1966.

Si Kane va rejoindre les Etats-Unis sûr de sa forme, Lamine Yamal est lui engagé dans une course contre le temps pour se rétablir. Victime d'une déchirure musculaire à la cuisse gauche le 22 avril, le prodige espagnol de 18 ans ne rejouera pas d'ici à la fin de la saison avec le Barça. Son entraineur Hansi Flick a toutefois assuré début mai que le deuxième du dernier Ballon d'Or, auteur de 24 buts et 18 passes décisives cette saison, devrait être rétabli à temps pour le Mondial.

Mis à part Robert Lewandowski, Khvicha Kvaratskhelia ou encore Gianluigi Donnarumma, dont les sélections ne sont pas qualifiées, la plupart des grands noms du ballon rond seront présents lors de cette Coupe du monde élargie à 48 équipes.

Le buteur Erling Haaland y disputera son premier Mondial avec la Norvège, qualifiée pour la phase finale pour la première fois depuis 1998. Six mois après la Coupe d'Afrique des nations, les stars africaines Achraf Hakimi (Maroc), Mohamed Salah (Egypte) et Sadio Mané (Sénégal) seront aussi de la partie. Seront également scrutés sur les terrains le Brésilien Vinicius, le Sud-Coréen Son Heung-min et le Portugais Vitinha.