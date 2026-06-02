Les 48 nations participantes sont réparties en douze poules de quatre équipes dont les deux premières seront directement qualifiées pour les 16e de finale, inédits dans l'histoire de la Coupe du monde. Pas moins de 104 matches figurent au menu, contre 64 lors de l'édition 2022.

Mondial 2026 : une édition XXL La Coupe du monde 2026 se jouera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Nouveau format, 48 équipes, 104 matchs et stades gigantesques : voici pourquoi cette édition sera historique. 21.05.2026

Keystone-SDA ATS

Qui accède à la phase à élimination directe?

Les deux premières de chaque groupe ainsi que les huit meilleures troisièmes se qualifient pour la phase à élimination directe. À partir des seizièmes de finale, la compétition se poursuit selon un système à élimination directe. Au total, il y aura ainsi 104 matchs de Coupe du monde au lieu de 64 auparavant. Le champion du monde disputera désormais huit matches au lieu de sept.

La FIFA avait initialement prévu un format avec 16 groupes de trois, mais a finalement abandonné cette idée. On craignait en effet des accords tactiques lors des derniers matches de groupe. Avec le format actuel, toutes les équipes disputent toujours au moins trois parties.

Que se passe-t-il en cas d'égalité de points?

En cas d'égalité de points lors de la phase de groupes, les mêmes critères que ceux appliqués lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar s'appliqueront.

Les critères déterminants sont, dans cet ordre: la différence de buts sur l'ensemble des matches

le nombre de buts marqués lors de tous les matches

les points obtenus lors des confrontations directes entre les équipes à égalité de points

la différence de buts lors des confrontations directes

les buts marqués lors des confrontations directes

classement au fair-play (cartons jaunes et rouges)

tirage au sort par la FIFA Montre plus

Comment se compose le tableau des participants à la Coupe du monde?

Le nombre de participants européens à la Coupe du monde passe de 13 à 16. L'Afrique compte désormais neuf équipes (quatre de plus qu'en 2022), l'Asie huit (respectivement deux et trois de plus, sans compter le Qatar, pays hôte en 2022), l'Amérique du Nord et du Centre, l'Amérique du Sud et les Caraïbes six (deux de plus).

L'Océanie a obtenu pour la première fois une place garantie. Deux autres places ont été attribuées lors de barrages intercontinentaux. En finale de ces barrages, la République démocratique du Congo s'est imposée face à la Jamaïque et l'Irak face à la Bolivie.