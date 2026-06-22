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Mondial 2026 - Groupe G Renversants, Mo Salah et l'Egypte arrachent un succès historique

ATS

22.6.2026 - 05:09

L'Egypte a fait coup double ce dimanche à Vancouver. Les Pharaons se sont imposés 3-1 face à la Nouvelle-Zélande et se sont emparés de la tête du groupe G.

Mohamed Salah (à droite) et Mostafa Ziko ont permis à l'Egypte de prendre la tête du groupe G.
Mohamed Salah (à droite) et Mostafa Ziko ont permis à l'Egypte de prendre la tête du groupe G.
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.06.2026, 05:09

22.06.2026, 07:35

Avant le coup d'envoi, aucune de ces deux équipes n'avait fêté de succès en Coupe du monde. Menés 1-0 à la mi-temps, les Egyptiens ont renversé la sélection de Darren Bazeley pour pratiquement s'assurer la qualification pour les 16es de finale.

Tenus en échec par la Belgique il y a une semaine (1-1), Mohamed Salah et ses coéquipiers se sont fait surprendre au quart d'heure sur corner par Finn Surman. Le défenseur central de 22 ans a ouvert la marque d'une tête imparable pour le portier des Pharaons Oufa Shobeir.

Mondial 2026 - Groupe G. La Belgique se casse les dents sur la défense iranienne

Mondial 2026 - Groupe GLa Belgique se casse les dents sur la défense iranienne

Après avoir tenu en respect l'Iran pour leur entrée en lice (2-2), les All Whites ont donné le change aux Egyptiens, incapables de trouver l'ouverture malgré un coup franc de Salah à la 35e qui a manqué le cadre de peu. Emam Ashour a lui raté le dernier geste devant le gardien néo-zélandais Max Crocombe en toute fin de mi-temps.

Salah décisif

Surman a encore sauvé les siens à la 55e, en déviant du genou un tir dangereux de Mostafa Ziko. Mais il n'a rien pu faire pour empêcher ce dernier d'égaliser de la tête à la 59e. Neuf minutes plus tard, le capitaine Salah a donné l'avantage aux Pharaons, bien servi par le remuant Ziko. Trezeguet a apporté sa pierre à l'édifice inscrivant le 3-1 de la tête sur un corner botté par Salah à la 82e.

Il aura fallu neuf rencontres et quatre participations à la nation septuple championne d'Afrique pour glaner un premier succès dans un Mondial. Désormais, les hommes de l'ancien joueur de Neuchâtel Xamax Hossam Hassan sont en posture favorable avant leur dernier match de phase de groupes face à l'Iran vendredi. La Nouvelle-Zélande devra quant à elle réaliser un exploit face à la Belgique pour espérer accéder aux 16es de finale.

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