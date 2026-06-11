New York s'est mise en mode Coupe du monde en rebaptisant temporairement deux rues en l'honneur de Thierry Henry et Pelé, deux stars du foot planétaire, avant le coup d'envoi jeudi de la compétition.

French soccer icon and former New York Red Bulls star Thierry Henry is honored in New York ahead of the FIFA World Cup pic.twitter.com/sfL9ktJKDM — FOX Sports (@FOXSports) June 10, 2026

Agence France-Presse Clara Francey

La décision du Conseil municipal, consultée par l'AFP, a été saluée par une foule rassemblée à l'angle de la 50e Rue Ouest et de la 6e Avenue, au coeur de Manhattan, pour assister au dévoilement de la pancarte «Thierry Henry Way».

«Aujourd'hui, la ville de New York a rendu hommage à l'un des plus grands joueurs de tous les temps», a écrit Virginia Maloney, une conseillère municipale de New York, sur Instagram.

L'ancienne star du club anglais d'Arsenal et du FC Barcelone, qui faisait partie de l'équipe de France victorieuse de la Coupe du monde 1998, est apparue sur une vidéo sur Instagram pour remercier la ville et son maire Zohran Mamdani, «un vrai fan d'Arsenal, comme chacun sait».

«Ma famille en sera très honorée», a ajouté l'ex-joueur, 48 ans, qui avait encore renforcé sa notoriété aux États-Unis en évoluant pendant cinq saisons aux New York Red Bulls, en Major League Soccer (MLS), jusqu'en 2014.

La ville a également renommé l'intersection de Shea Road et Meridian Road, dans l'arrondissement du Queens, en l'honneur de la légende brésilienne Pelé.

Les noms de rue resteront en place jusqu'au 1er novembre.