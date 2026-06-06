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Mondial 2026 Feu vert pour les joueurs, feu rouge pour le staff : Téhéran proteste

ATS

6.6.2026 - 13:19

L'Iran a dénoncé samedi ce qu'il considère être un «traitement discriminatoire». Les Etats-Unis ont en effet refusé de délivrer des visas pour la Coupe du monde à plusieurs membres de l'encadrement de l'équipe nationale iranienne.

Tom Barrack, ambassadeur américain en Turquie, a annoncé que l'équipe iranienne avait obtenu ses visas pour les États-Unis (archives).
Tom Barrack, ambassadeur américain en Turquie, a annoncé que l'équipe iranienne avait obtenu ses visas pour les États-Unis (archives).
Keystone

Keystone-SDA

06.06.2026, 13:19

«Pourquoi ne dites-vous pas que les visas ont été refusés à une grande partie du personnel de direction et d'encadrement, à des conseillers techniques et d'autres personnes qui font partie intégrante de l'équipe nationale?», a écrit sur X l'ambassade d'Iran en Turquie, qualifiant ces refus de «plus haut niveau de traitement discriminatoire intentionnel» à son encontre.

Mondial 2026. Suspense levé : Washington ouvre ses portes aux joueurs iraniens

Mondial 2026Suspense levé : Washington ouvre ses portes aux joueurs iraniens

Elle répondait ainsi à une déclaration de l'ambassadeur américain en Turquie, Tom Barrack, qui annonçait que l'équipe iranienne avait obtenu ses visas pour les Etats-Unis, la sélection devant jouer son premier match dans la compétition le 15 juin à Los Angeles contre la Nouvelle-Zélande.

Selon plusieurs médias iraniens, dont le site sportif Varzesh3, le président de la fédération iranienne Mehdi Taj n'a pas obtenu de visa. Les incertitudes quant à l'obtention de visas ont forcé la sélection à déplacer son camp de base de Tucson (Arizona) à Tijuana, au Mexique.

Coupe du Monde 2026 : ces nations qui feront leurs grands débuts

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Le format à 48 équipes redessine le Mondial 2026. Découvrez les 4 nations qui participeront à la compétition pour la première fois de leur histoire : Curaçao, Cap-Vert, Jordanie et Ouzbékistan.

03.06.2026

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