L'Iran a dénoncé samedi ce qu'il considère être un «traitement discriminatoire». Les Etats-Unis ont en effet refusé de délivrer des visas pour la Coupe du monde à plusieurs membres de l'encadrement de l'équipe nationale iranienne.

Tom Barrack, ambassadeur américain en Turquie, a annoncé que l'équipe iranienne avait obtenu ses visas pour les États-Unis (archives). Keystone

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«Pourquoi ne dites-vous pas que les visas ont été refusés à une grande partie du personnel de direction et d'encadrement, à des conseillers techniques et d'autres personnes qui font partie intégrante de l'équipe nationale?», a écrit sur X l'ambassade d'Iran en Turquie, qualifiant ces refus de «plus haut niveau de traitement discriminatoire intentionnel» à son encontre.

Elle répondait ainsi à une déclaration de l'ambassadeur américain en Turquie, Tom Barrack, qui annonçait que l'équipe iranienne avait obtenu ses visas pour les Etats-Unis, la sélection devant jouer son premier match dans la compétition le 15 juin à Los Angeles contre la Nouvelle-Zélande.

Selon plusieurs médias iraniens, dont le site sportif Varzesh3, le président de la fédération iranienne Mehdi Taj n'a pas obtenu de visa. Les incertitudes quant à l'obtention de visas ont forcé la sélection à déplacer son camp de base de Tucson (Arizona) à Tijuana, au Mexique.