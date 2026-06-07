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L’Australie avant l’Italie Volpato justifie son changement de nationalité sportive

ATS

7.6.2026 - 10:33

Cristian Volpato a expliqué avoir senti qu'il était «temps de rentrer à la maison» après avoir effectué samedi ses débuts avec l'Australie.

Cristian Volpato a fait ses débuts avec l'Australie quelques jours après avoir changé de nationalité.
Cristian Volpato a fait ses débuts avec l'Australie quelques jours après avoir changé de nationalité.
ATS
,

Keystone-SDA, Keystone-ATS

07.06.2026, 10:33

07.06.2026, 10:50

Le milieu offensif a été aligné face à la Suisse quelques jours seulement après un changement de nationalité sportive qui a surpris à l'approche de la Coupe du monde.

Né et élevé à Sydney au sein d'une famille d'origine italienne, le joueur de 22 ans avait jusque-là porté les couleurs des sélections de jeunes de l'Italie. N'ayant jamais été convoqué en équipe A, il restait toutefois éligible pour représenter l'Australie, alors que la Nazionale n'a plus disputé de Mondial depuis 2014.

Sa première sélection est intervenue samedi à San Diego contre la Suisse lors d'un amical (1-1). Volpato a officiellement choisi les Socceroos fin mai, une décision qui a suscité des réactions contrastées alors qu'il avait refusé de rejoindre avant la Coupe du monde 2022 la sélection australienne, alors sous les ordres de Graham Arnold.

Match amical. La préparation de la Nati s'achève sur un statu quo australien

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«Dans ma zone de confort»

«Quand j'avais 18 ans, j'étais peut-être trop jeune et peut-être trop effrayé pour faire ce changement immédiatement», a déclaré le joueur de Sassuolo. «J'étais peut-être dans ma zone de confort en jouant pour l'Italie. Quelque chose, je ne sais pas, dans mon coeur m'a dit: Je pense qu'il est temps de rentrer à la maison».

Cristian Volpato a également révélé avoir longuement échangé avec le défenseur de Parme Alessandro Circati, né en Italie mais lui aussi international australien, avant de prendre sa décision. «Je suis Italien et je suis Australien, donc cela a été une décision importante à laquelle j'ai pensé en permanence pendant longtemps», a-t-il expliqué.

«Évidemment, je me sens australien. Cela m'a fait beaucoup de bien d'être accueilli par les gars, de parler anglais, de parler australien»

Cristian Volpato

Milieu offensif de l'Australie

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