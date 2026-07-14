Des hôtels qui gâchent la journée de repos, un sprinteur sauvé des délais et des chutes en descente: faits marquants de la 10e étape du Tour de France remportée par Tadej Pogacar mardi au Lioran.

Tom Pidcock a chuté dans la descente du Pas de Peyrol en raison d’une route jugée glissante.

Un jour sur le Tour de France Des hôtels inhospitaliers et des chutes dues à de la «m**** blanche»

LES INDISPOSES DU JOUR

La journée de repos de lundi a fait du bien aux jambes et aux esprits, mais elle n'a pas satisfait tout le monde. Entre l'arrivée à Ussel dimanche, en Corrèze, et le départ d'Aurillac dans le Cantal mardi, les équipes ont connu des fortunes diverses quant à leurs logements. Les Alpecin de Mathieu van der Poel ont écopé d'un hôtel «en-dessous de tous les standards» selon leur patron Christoph Roodhooft.

Mais la palme revient aux Norvégiens d'Uno-X, qui ont filmé des insectes dans leurs chambres et ont publié sur les réseaux sociaux une photo des coureurs ayant installé leurs lits sur le balcon, dans un paysage de carte postale malgré tout. Un des coureurs Magnus Cort Nielsen, y est allé de sa critique argumentée, attribuant la note d'«une étoile sur sept» à l'établissement.

LA CHUTE DU JOUR

Comme Matteo Jorgenson et Chris Harper, le Britannique Tom Pidcock, très en jambes, est allé au sol dans la descente technique du Pas de Peyrol, rendue «dangereuse» par le «goudron fondu», selon Paul Seixas, qui a évoqué «une patinoire».

Tom Pidcock en avait lui après le lait de chaux, une nouvelle technique utilisée par les départements pour limiter la montée de la température sur les routes, de prévenir justement la fonte du bitume et d’améliorer l’adhérence. «Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec la route ici... Pour la nettoyer, ils ont mis cette ‘merde blanche’, c'est très glissant. Regardez ici, j'ai du blanc. Je suis tombé au milieu du virage, en menant la chasse. Je pense qu'au final, ce n'est pas bien grave», a réagi le coureur de Pinarello Q36.5, réputé comme un des meilleurs descendeurs du peloton.

🚴🇫🇷 | Een ongeluk zit in een heel klein hoekje, zelfs voor de beste stuurlui van dit peloton. Tom Pidcock gaat onderuit in de afdaling en ook Chris Harper is tegen het asfalt gegaan... Zorgt de kalk op de weg voor gladheid? #TDF2026



Koers 👀 HBO Max pic.twitter.com/siIM33qsGq — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 14, 2026

LE RESCAPE DU JOUR

Lâché dès le début d’étape, avant même les premières ascensions répertoriées, le sprinteur belge Tim Merlier a terminé dans les délais, à plus de 41 minutes de Tadej Pogacar, grâce à l’aide de deux coéquipiers chez Soudal Quick-Step, Dylan van Baarle et Pascal Eenkhoorn, qu’il a chaudement remerciés après l’arrivée. Vainqueur de deux étapes déjà, le Belge, 170e mardi, reviendra sur son terrain dès mercredi pour une étape promise aux sprinteurs entre Vichy et Nevers.

🤝 Tim Merlier finished within the time limit thanks to his teammates' efforts. The sprinter was sure to thank them.



🤝 Tim Merlier en termine dans les délais grâce au travail de ses équipiers. Le sprinteur n’a pas manqué de les remercier.#TDF2026 pic.twitter.com/XvGPlyRzYc — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2026

LA DECLARATION DU JOUR

«Ca aurait pu être pire». Seulement septième, à 44 secondes de son grand rival, Jonas Vingegaard a laissé entendre qu’il aurait pu finir plus loin encore au Lioran, où il s’était imposé en 2024. «Quand Tadej a attaqué, je me suis mis à mon rythme. Heureusement, j'ai pu avoir un peu d'aide dans le final. C'est une journée correcte, ça aurait pu être pire», a estimé le Danois qui a dit avoir «hâte de retrouver les longs cols» des Alpes pour faire meilleur figure.

L’AUTRE FRANÇAIS DU JOUR

Si Paul Seixas continue de séduire (3e de l’étape, 5e du général), un autre Français court à l’avant avec les meilleurs: Lenny Martinez grimpe au neuvième rang du général après avoir pris la 10e place de l’étape au Lioran. «Quand je regarde les données, c'est mon niveau. Après, je sais que je peux avoir des jours meilleurs que ça. Je pense que ça va arriver, mais je suis là où je dois être», a estimé le grimpeur de Bahrain.

La journée de repos lundi ne s’était pourtant pas passée à merveille pour lui. «Hier, j'étais complètement en vrac, j'avais très mal dormi à l'hôtel, on était sans clim’... mais je suis content aujourd'hui», a-t-il raconté.

Sur le même thème