Chambrage footballistique, soutien à Pogacar face aux huées et rêves de Paris-Roubaix: faits marquants de la 11e étape du Tour de France remportée par Soren Wærenskjold mercredi à Nevers.

Un jour sur le Tour de France Des rivaux unis, un chambreur chambré et un Pogi qui «s'est ch** dessus»

L'IMBROGLIO DU JOUR

Troisième de l'étape après un «sprint très étrange», Jasper Philipsen a également vécu une heure particulièrement bizarre après la ligne d'arrivée. D'abord déclassé par les commissaires, le sprinteur belge a, quelques minutes plus tard, été reclassé et figure bien à la troisième place du classement définitif de cette 11e étape. «On s'est touché avec un coureur de Picnic, mais c'est parce que notre vitesse a chuté à 400 m de la ligne et que les coureurs derrière sont arrivés avec beaucoup plus de vitesse», a raconté Philipsen. Déçu de laisser filer la victoire, il s'est toutefois dit «content qu'ils (les commissaires) aient revu leur décision».

LA POSITIVE ATTITUDE DU JOUR

La formation Décathlon CMA CGM refuse d'être frustrée malgré la deuxième place de son sprinteur maison Olav Kooij au terme d'un final que le coureur néerlandais a qualifié de «chaotique». «On retient le positif, parce qu'avec les deux objectifs que nous avons sur ce Tour, être troisième hier (mardi) avec Paul Seixas et deuxième aujourd'hui (mercredi) avec Olav Kooij, je ne peux voir que le positif», a dit le directeur sportif Mark Renshaw. Un peu plus déçu de la tournure des événements, Kooij a déploré au sujet du vainqueur du jour que «ce Wærenskjold est sorti de nulle part et est allé beaucoup trop vite».

"N'importe quel coureur non-sprinteur, il ne passe pas, il met un coup de frein" : Jacky Durand décrypte la victoire au sprint de Soren Waerenskjold, passé par un trou de souris à Nevers !



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LE CHIFFRE DU JOUR

61. Tadej Pogacar a endossé mercredi à Nevers le 61e maillot jaune de sa carrière, dépassant l'Espagnol Miguel Indurain pour prendre seul la troisième place. Seuls Bernard Hinault (79) et surtout Eddy Merckx (111) ont fait mieux que le Slovène qui a passé une journée tranquille, même s'il s'est fait une petite frayeur en roulant sur un bidon. «Je me suis complètement chié dessus car je me voyais déjà au sol. Ca montre qu'il faut rester concentré à chaque instant», a-t-il dit.

61 jours en tant que maillot jaune pour Tadej Pogacar ce jeudi, seuls Eddy Merckx (96 jours) et Bernard Hinault (79 jours) font mieux pic.twitter.com/mOycXOvhLu — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 15, 2026

LE CHAMBRAGE DU JOUR

Le coureur français Kévin Vauquelin ne pouvait faire autrement que de se montrer déçu après le revers 2-0 de l'équipe de France de football mardi soir face à l'Espagne en demi-finale de la Coupe du monde. Avec le sourire malgré tout, le coureur de Netcompany-Ineos a lâché «Oui, on a le seum...» devant la caméra durant l'étape. Un retour de bâton qu'il s'est lui-même infligé quelques jours après avoir nargué le Belge Remco Evenepoel après le revers des Diables Rouges en quart de finale face à... l'Espagne (2-1). Et les Espagnols présents dans le peloton n'ont pas manqué de se réjouir, eux, de la qualification pour la finale, à l'image de Javier Romo, mimant le score avec ses doigts en passant à proximité du «Vauq'». Le leader de Lidl-Trek Juan Ayuso, est même apparu sur le podium au départ de Vichy avec un maillot de la sélection espagnole. De quoi gentiment chambrer le public français venu en nombre.

Kevin Vauquelin, le chambreur chambré (et oui, on a le seum 🥲) #TourDeFrance pic.twitter.com/bCP011sKpg — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 15, 2026

LE SOUTIEN DU JOUR

Jonas Vingegaard a apporté son soutien à Tadej Pogacar qui avait rapporté mardi qu’il avait été sifflé et hué sur les routes menant au Lioran. «Oui j'ai aussi entendu les huées et, à mes yeux, c'est inacceptable. Encouragez les coureurs, profitez de la course, sinon restez à la maison», a signifié le Danois. «J'ai moi-même vécu ça en 2023 (lors de sa deuxième victoire dans le Tour) et ce n'est pas agréable à vivre», a-t-il ajouté. La veille, Pogacar avait insisté sur le fait que ces personnes ne faisaient que «mettre de l'huile sur le feu» en encourageant ses équipiers «à faire encore mieux», tout en assurant que 99% des spectateurs étaient d'abord là pour encourager tous les coureurs.

L'ESPOIR DU JOUR

Sourire espiègle et humeur au beau fixe, le directeur sportif de l'équipe Uno-X Stig Kristiansen - celle du vainqueur du jour - s'est montré plein d'espoir. Interrogé sur le fait qu'il avait estimé son sprinteur capable de remporter un jour Paris-Roubaix, l'ancien coureur norvégien a répondu avec malice. «Je pense qu'il peut. D'abord, il faut juste qu'on se débarrasse de ce Pogacar et des autres, il faut qu'ils arrêtent d'abord», a-t-il plaisanté, conscient de l'ampleur de ce «détail». Solide comme un buffle, Wærenskjold a la carrure pour briller sur les pavés du Nord, où son meilleur classement reste une belle neuvième place, prise en 2024 à 24 ans.

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