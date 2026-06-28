Les équipages suisses ont brillé en Coupe du monde à Lucerne dimanche. Sur les cinq bateaux engagés, deux d'entre eux ont obtenu une médaille.

Jonah Plock et Patrick Brunner célèbrent leur médaille de bronze en deux sans barreur lors de la Coupe du monde d’aviron au Rotsee, à Lucerne.

En deux sans barreur masculin, Jonah Plock et de Patrick Brunner ont réussi à bousculer la hiérarchie, eux qui n'avaient réalisé que le 5e temps des demi-finales. Deuxièmes après 1500 m, le St-Gallois et le Lucernois ont obtenu le bronze, 0''25 devant la paire espagnole (4e) et à 3''64 des vainqueurs australiens. Auteurs d'une saison 2025 exceptionnelle avec deux podiums en Coupe du monde et une médaille de bronze aux Mondiaux, ils repartent de Lucerne avec leur premier résultat probant de 2026.

En para-aviron, la Tessinoise Caire Ghiringhelli a cueilli sa 2e victoire en Coupe du monde, après celle acquise en 2025 déjà sur le Rotsee. Sur son skiff, elle a devancé sa poursuivante suédoise Ebba Einarsson de près de 20 secondes.

Prochaine étape: les Championnats d'Europe à Varese

Déception en revanche pour le quatre de couple féminin, avec notamment la Genevoise Célia Dupré à bord. L'équipage, qui avait réalisé le 3e temps des demi-finales, a terminé 5e en finale, à plus de quatre secondes de la troisième place.

Pas d'exploits non plus pour les athlètes suisses en skiff, où Aurelia-Maxima Janzen a conclu la finale féminine à la 6e et dernière position, tandis que Kai Schätzle s'est classé au 5e rang chez les messieurs. Les rameurs et rameuses à croix blanche ont désormais le regard tourné vers Varese, où se dérouleront les prochains Championnats d'Europe (du 31 juillet au 2 août).