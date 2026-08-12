Deux duos helvétiques sur trois ont commencé les Européens en Pologne par une victoire. Les paires Brunner/Hüberli et Mäder/Kernen l'ont emporté.

La paire Brunner/Hüberli poursuit sur sa lancée en Pologne.

Européens de beachvolley Deux succès et une défaite helvétiques pour démarrer

Les doubles championnes d'Europe Nina Brunner et Tanja Hüberli n'ont pas tremblé à Stare Jablonki avec leur succès 21-10 21-16 aux dépens des Polonaises Zuzanna Michalska et Natalia Okla. Les médaillées de bronze des JO de Paris ont ainsi prolongé leur série de victoires, après avoir remporté le tournoi de Hambourg dimanche.

Joana Mäder et Leona Kernen ont elles aussi démarré la phase de poules par une victoire. Le duo a toutefois longtemps peiné face aux Hongroises Lila Lillam/Flora Kun, nettement moins bien classées, avant de remporter le tie-break 22-20 après avoir été menées.

Anouk et Zoé Vergé-Dépré ont pour leur part subi une défaite 21-18 22-20 dès leur premier match lors du duel entre sœurs contre les Tchèques Katerina et Anna Pavelkova.