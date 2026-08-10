La délégation suisse aura l'occasion de vibrer dès lundi pour le début des Européens de Birmingham. Géraldine Di Tizio-Frey sur 100 m et Dominic Lobalu sur 5000 m viseront la médaille.

Toute une saison de préparation pour deux heures, si tout se passe bien! No 1 européen de la saison avec ses 10''96 réalisés lors des championnats de Suisse, Géraldine Di Tizio-Frey sera l'une des favorites du 100 m. Parce qu'elle fait partie du top 12 de la discipline, la Zougoise de 29 ans est exemptée de premier tour.

Parfait pour conserver des forces, mais dangereux pour la pression générée par son chrono sous les 11 secondes. A 20h10 pour les demi-finales, elle devra déjà donner le meilleur d'elle-même. Et si tout se passe bien, elle aura la finale à 21h50.

Sur le 5000 m masculin, Dominic Lobalu doit défendre le bronze récolté voici deux ans à Rome. Logiquement, les redoutables coureurs africains ne seront pas présents, mais la concurrence s'annonce rude avec notamment le Norvégien Jakob Ingebrigtsen et le Français Jimmy Gressier.