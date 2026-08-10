Européens de Birmingham Di Tizio-Frey impressionne en demies, Kora également en finale

Géraldine Di Tizio-Frey sera une des grandes favorites de la finale du 100 m.

Géraldine Di Tizio-Frey a fait forte impression en dominant de bout en bout sa demi-finale du 100 m aux Européens de Birmingham (GBR), pour s'imposer en 11''02. La championne de Suisse et no 1 européenne de la saison (10''96) fera partie des trois ou quatre favorites pour le titre, à 22h50 ce lundi.