Européens de Birmingham
Di Tizio-Frey impressionne en demies, Kora également en finale
Géraldine Di Tizio-Frey sera une des grandes favorites de la finale du 100 m.
AP
Géraldine Di Tizio-Frey a fait forte impression en dominant de bout en bout sa demi-finale du 100 m aux Européens de Birmingham (GBR), pour s'imposer en 11''02. La championne de Suisse et no 1 européenne de la saison (10''96) fera partie des trois ou quatre favorites pour le titre, à 22h50 ce lundi.
Seule la Britannique Amy Hunt, vice-championne du monde du 200 m, est allée plus vite, dans la demi-finale précédente (10'99). La St-Galloise Salomé Kora s'est également qualifiée pour la finale en signant le 8e chrono, en 11''12. Nathacha Kouni e été éliminée (14e en 11''26), sans démériter.