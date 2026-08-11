Ditaji Kambundji a pris la 4e place de la finale du 100 m haies aux Européens de Birmingham. La championne du monde en titre est passée à 2 centièmes du podium, en 12''75, après une préparation tronquée par une blessure.

Cette finale, dans des conditions normales, était très largement à la portée de la championne du monde et sportive suisse de l'année 2025. Mais Ditaji Klambundji n'avait plus couru en compétition depuis le meeting de Rabat le 31 mai.

Elle s'est blessée à une cuisse (élongation) à l'échauffement au meeting de Paris fin juillet, et il lui a manqué quelques semaines pour peaufiner sa préparation. Elle a quitté la piste sans perdre le sourire, consciente qu'elle a puisé au fond d'elle-même après être passée à 2 centièmes de l'élimination en demi-finale.

Lors de la finale, la cadette des Kambundji s'est battue jusqu'au bout, se jetant sur la ligne mais sans pouvoir rattraper la Française Laeticia Bapté, en bronze en 12''73. L'expérimentée Néerlandaise Nadine Visser, no 1 de la saison en Euurope, a gagné l'or en 12''67... un millième devant la Polonaise Pia Skrzyszowska (même temps).

J'ai énormément appris

«Bien sûr, je suis surtout très déçue de cette quatrième place. Je pense que j’avais vraiment des arguments, j’en attendais davantage cette saison et j’espérais vraiment que cela puisse mieux se passer. En même temps, je sais tout ce qui s’est passé ces six dernières semaines, notamment avec cette blessure que j’ai subie. Je peux donc aussi me dire que je me suis battue pour revenir au plus haut niveau européen. J'ai énormément appris de cet épisode et je reviendrai plus en confiance encore», a déclaré la Bernoise.

Ditaji Kambundi s'était classée 2e en 2024 et 3e de l'édition 2022. A 24 ans, elle a du temps devant elle.