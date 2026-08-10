Ditaji Kambundji brille souvent dans les grands rendez-vous. Cependant, la championne du monde 2025 du 100 m haies aborde les Championnats d'Europe de Birmingham avec des interrogations, suite à une préparation tronquée.

Ce n'est pas encore l'année de Ditaji Kambundji. Aux Championnats du monde en salle en mars à Torun, elle a terminé au pied du podium du 60 m haies pour deux centièmes de seconde. Fin juin, elle s'est blessée à la cuisse en s'échauffant lors du meeting de Diamond League à Paris.

Depuis, la Bernoise de 24 ans n'a pu participer à aucune compétition. Elle n'a donc couru le 100 m haies qu'à trois reprises cette année, la dernière fois le 31 mai à Rabat. Les temps réalisés (12''82, 12''62 et 12''66) n'étaient pas exceptionnels. Pourtant, son record personnel n'était encore que de 12''71 fin mai 2025. La suite est connue: le 15 septembre, elle est devenue la première Suissesse de l'histoire à remporter le titre de championne du monde en plein air sur 100 mètres haies en 12''24 à Tokyo.

Transformer la pression en énergie

Ditaji Kambundji est faite pour les grands moments. Elle possède la capacité de ne pas se laisser paralyser par la pression, afin de fournir sa meilleure performance lorsque cela compte. Ce processus a toutefois pris du temps, même si elle a toujours cherché à gérer son anxiété. Elle réussit désormais parfaitement à canaliser l'énergie et la tension inhérentes à une compétition en quelque chose de productif. «Avant, c'était plutôt: ‘Bon, voyons si ça va bien’. Aujourd'hui, je sais que ça va tenir si ça doit tenir. Y parvenir a demandé du travail», raconte Ditaji Kambundji à Keystone-ATS.

Une autre de ses forces est de rester dans le présent. «J'ai toujours été consciente que lorsque je suis au départ, des éléments comme qui a fait la meilleure saison ou qui était la plus rapide en séries ou en demi-finales ne comptent plus», dit Kambundji. Se focaliser sur l'essentiel et sur l'instant présent sont deux de ses atouts. «Cela m'est complètement égal de ne pas gagner une demi-finale, cela ne me déstabilise pas.»

Bien qu'elle travaille avec une psychologue du sport selon les besoins, elle ressent qu'il y a «beaucoup d'intuition, de ressenti et d'expérience qui entre en jeu». Elle a ainsi remarqué qu'à la différence de ses concurrentes, elle n'a pas besoin de marcher nerveusement sur place ou de crier avant un départ; il lui est plus bénéfique d'être calme et concentrée. «C'est pour moi l'état mental parfait, celui me permettant de réaliser l'excellence, et c'est en compétition que je l'ai appris», explique la sportive suisse de 2025.

Le manque de compétition

Initialement, Ditaji Kambundji visait à encore améliorer ses temps de 2025, où elle avait couru entre 12''40 et 12''80 avant sa conquête du titre mondial. Elle aborde maintenant l'événement le plus important de la saison avec certaines interrogations, ou pour utiliser ses propres termes: «Je suis à la fois curieuse et confiante.»

Elle se réjouit d'avoir pu augmenter la charge d'entraînement ces derniers temps, le processus de guérison étant prioritaire durant les premières semaines suivant la blessure. «Mon corps a bien réagi aux derniers efforts. Au vu des circonstances, nous avons tiré le meilleur parti possible de la préparation aux Championnats d'Europe», se félicite Kambundji.

La grande inconnue reste l'impact du manque de compétition. Elle aurait préféré disputer les séries dès lundi soir. Toutefois, elle fait partie des douze meilleures athlètes dans sa discipline, ce qui lui garantit une qualification directe en demi-finale. Cinq des participantes aux Championnats d'Europe ont été plus rapides que Kambundji cette année sur la distance, la plus rapide étant la Néerlandaise Nadine Visser en 12''41.

«Je suis curieuse de savoir à quelle vitesse je retrouverai mon rythme après cette longue pause en compétition», déclare Ditaji Kambundji. Lors de ses deux premiers Championnats d'Europe en plein air, elle avait remporté le bronze (2022) puis l'argent (2024). Parviendra-t-elle, malgré cette préparation difficile, à réussir un nouvel exploit? En tout cas, les bases posées ces dernières années sont si solides qu'il pourrait tout de même s'agir de l'année de Ditaji Kambundji.