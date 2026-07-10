Dominic Lobalu a remporté le 5000 m du meeting Diamond League de Monaco vendredi. Le coureur helvétique s'est imposé en 12'52''54.

Dominic Lobalu a remporté avec la manière le 5000 m à Monaco.

Quelle course de l'athlète originaire du Soudan du Sud. Quel finish, surtout! En tête au moment d'entrer dans la dernière ligne droite, Lobalu a semblé «coincer». L'Américain Graham Blanks l'a dépassé, mais Lobalu s'est accroché et a comme libéré une vitesse cachée pour repasser devant et devancer Blanks de 0''06.

Grâce à ce troisième succès en Diamond League, le champion d'Europe du 10'000 m a signé son meilleur chrono sur la distance cette saison, à moins de deux secondes de son record de Suisse.

A la perche féminine, Angelica Moser a pris la 3e place à égalité avec l'Américaine Emily Grove. La championne d'Europe a passé trois barres à son premier essai (4m37, 4m52 et 4m62), mais a dû s'avouer vaincue à 4m72. Devant la Zurichoise, on retrouve l'Américaine Amanda Moll, mais surtout l'Australienne Nina Kennedy.

La championne olympique de 29 ans a franchi 4m95 pour signer la meilleure performance mondiale depuis 2021 dans la discipline. Elle améliore de 4 centimètres son précédent record. Elle devient la cinquième meilleure performeuse de tous les temps à égalité avec l'Américaine Katie Moon.

Alfred fuse sur 200 m

Sur le 200 m féminin, Julien Alfred a réalisé un temps canon pour devenir la 3e femme la plus rapide sur la distance en 21''51. Seules deux femmes ont été plus vite que la sprinteuse de Sainte-Lucie: Florence Griffith Joyner et ses 21''34 ultra controversés et la Jamaïcaine Shericka Jackson (21''41, 21''45 et 21''48). Adaejah Hodge (21''76) et Gabrielle Thomas (21''84) sont également allées très vite. Quant à l'Argovienne Fabienne Hoenke, elle a fini au 7e rang en 22''50 et a amélioré son meilleur temps de 0''09.

Dans un concours à la longueur très relevé, Simon Ehammer a pris la 5e place avec un bond à 8m32. La victoire est revenue au Grec Miltiadis Tentoglou. Après avoir amélioré la meilleure performance mondiale d'Ehammer pour un centimètre (8m52), le champion olympique s'est posé à 8m61 à son sixième et dernier essai.

Armand Duplantis a franchi 6m07 à la perche, alors que Masai Russell a dominé le 100 m haies en 12''20. Emmanuel Wanyonyi a lui battu le record du monde du 1000 m, une distance très peu courue, en 2'11''83. Oblique Seville a enlevé le 100 m messieurs en 9''88.