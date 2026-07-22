Longtemps, son seul exercice de la journée consistait en «30 secondes de marche» jusqu'à sa voiture, puis de son «bureau à la machine à café». Mais la vie d'Arthur Mounier a changé, embarqué avec d'autres dans un projet scientifique anti-sédentarité.

🏔️ Un projet hors du commun ! Passer de son canapé au sommet du mont Blanc, c’est le défi que Mickaël Moutin va tenter de relever. Et le Stéphanois de 39 ans n’est pas seul dans cette aventure : il fait partie des 40 personnes sélectionnées par l’ @Univ_St_Etienne dans le cadre… pic.twitter.com/LTQHeZcDiM

«Fini les excuses» Du canapé à un trail de 100 km : le défi fou lancé à 40 sédentaires !

L'ambition: préparer ces 40 volontaires, 20 femmes et 20 hommes de 25 à 50 ans, tous lourdement sédentaires au travail comme à la maison, à prendre le départ d'un trail de 100 kilomètres en août 2027 autour du Mont-Blanc.

L'idée a germé dans l'esprit de Guillaume Millet, physiologiste de l'exercice à l'université de Saint-Etienne. Gravir les deux étages conduisant à son bureau donne le ton. On y lit, peints sur la tranche des escaliers, ce genre de messages: «il y a ceux qui choisissent la facilité, et il y a vous».

Cette initiative inédite baptisée «0 to 100» concilie les deux «passions» de cet ex-skieur de fond de haut vol: le sport-santé et le trail. Mais aussi sa volonté de tordre le cou à tous ceux qui «essaient de nous faire croire que faire trop de sport peut être dangereux pour la santé». Des critiques signées «en général de ceux qui n'en font pas».

Physique affûté de coureur, M. Millet rappelle, en défense, les chiffres de cette «bombe sanitaire qui explose»: en France, on passe en moyenne 7 heures 30 par jour assis, et la moitié de la population est considérée comme inactive ou insuffisamment active au sens des normes de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), soit 150 minutes hebdomadaires d'activité physique modérée.

«Cancres»

Un tableau noir - et «le trou de la sécu qui va avec» - qu'il documente de longue date.

Mais ce cri d'alarme n'est guère entendu en France, «où nous figurons parmi les cancres», même s'il «est acquis que la prévention par l'activité physique est un des piliers de la santé».

Au moment d'attaquer sa séance du jour sur un petit chemin des hauteurs de Saint-Etienne, par séquences de courses de 7 X 5 minutes, Arthur Mounier n'en doute pas.

Depuis début mars, cet ingénieur commercial en bureau d'études a franchi tous les paliers fixés par les 11 coaches encadrant l'initiative au quotidien, soit quatre à cinq heures par semaine aujourd'hui, et jusqu'à 10 à 12 heures progressivement.

Montre connectée au poignet, équipement de pro fourni par les sponsors du programme (2/3 des 500.000 euros de budget), il apprécie cette «bonne fatigue» et n'a raté aucune séance, «quitte à partir courir à 23H00 après une journée à piétiner au bureau».

Finie, donc, l'époque où «après cinq minutes de foot ou de padel», il se retrouvait «dans le rouge», alors qu'il se croyait encore dans la forme de ses 18 ans - il en a 30 aujourd'hui.

«Le corps s'adapte»

Ses progrès sont évidents et une batterie de tests réguliers dans les locaux de l'université en attestent (endurance, force, composition corporelle...). Une biopsie du muscle de la cuisse a même été réalisée au début du programme, une autre à la fin... Il s'agit de compiler le maximum de données en vue d'une publication dans une revue scientifique en 2028.

«Le corps s'adapte. Au début j'étais essoufflée après trois minutes. Mais on avance et on est rassuré car on est encadré. Avant, je repoussais toujours à demain le moment de reprendre le sport. Là, fini les excuses!», s'enflamme aussi Deborah Debard, 48 ans, assistante administrative, «assise derrière mon écran sur ma chaise à roulettes». Qui salue, comme tous, la solidarité inter-partipants.

Prendront-ils tous vraiment le départ de ce 100 kilomètres ? «Ce serait le Graal», souligne Mme Debard.

«Mon objectif serait déjà que les trois-quarts y participent», mais au fond «on ne met personne en danger», explique M. Millet.

Et «s'ils continuent le sport après, ce sera déjà un succès», confirme le coach Sébastien Cornette. Encore plus avec l'évangélisation en cours des proches, famille et amis, intrigués puis inspirés par l'expérience.