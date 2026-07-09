Le Norvégien Torstein Traeen, maillot jaune pendant deux jours, est contraint à l'abandon à la veille de la septième étape du Tour de France. Il a été victime d'une chute dans la descente du Tourmalet lors de la sixième étape jeudi.

Tour de France Du jaune à l’abandon : le cruel coup du sort pour Traeen

«Après des examens réalisés par le staff médical de l'équipe Uno-X Mobility, des analyses des données de son casque et des rayons X dans le camion médical, une commotion cérébrale et plusieurs fractures des côtes ont été diagnostiquées», écrit la formation norvégienne dans un communiqué.

Traeen a marqué le début du Tour de France, parti de Barcelone samedi, en prenant le maillot jaune à la suite d'une échappée lors de la quatrième étape reliant Carcassonne et Foix mardi.

Le Norvégien de 30 ans, symbole de la jeune équipe scandinave dont il faisait partie à ses débuts, a chuté dans la descente du Tourmalet après une erreur de trajectoire dans la roue d'un de ses coéquipiers.

Traeen a répondu favorablement au protocole commotion réalisé sur le bord de la route et a pu terminer l'étape menant le peloton vers Gavarnie, où il a franchi la ligne à près de 30 minutes de Tadej Pogacar, lui cédant son maillot jaune.

Il avait également été pris dans une chute mercredi, dans l'emballage final à proximité de Pau.