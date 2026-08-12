Simon Ehammer est une véritable source de médailles, que ce soit sur le décathlon, à l'heptathlon ou, comme aux Européens de Birmingham, à la longueur avec l'argent. Mais pour le futur, il va devoir prendre une décision importante. Pour Ditaji Kambundji, sa 4e place sur le 100 m haies mérite le respect au vu des circonstances.

«Il faut se réjouir d’une médaille d’argent», a souligné le talentueux Appenzellois de 26 ans. Au vu des circonstances, cette médaille avait même une saveur particulière. Parce qu'il venait tout juste de faire son retour à la compétition lundi, lors des qualifications, après avoir soigné une élongation à la cuisse et observé une longue pause.

Ehammer avait réussi à se remettre juste à temps. «Les qualifications ont été un soulagement, a-t-il expliqué. Je savais que je pouvais y aller à fond.» Avec un saut à 8,29 m malgré un vent défavorable, il a réalisé une excellente performance, mais le Grec Miltiadis Tentoglou, auteur de 8,44 m, s’est finalement montré le plus fort.

Ehammer est un polyvalent, capable d’évoluer au plus haut niveau mondial dans trois disciplines. Jusqu’à ce printemps, il n’y avait pas de doute: sa discipline de prédilection est bien l’heptathlon, dont il détient le record du monde. La longueur arrive en deuxième position, et le décathlon en troisième. Pourquoi? Eh bien ses faiblesses dans certaines épreuves de lancer ainsi que sur 1500 m le pénalisent dans sa discipline préférée.

Depuis Götzis ce printemps, la situation a changé. Avec un record de Suisse porté à 8778 points, il a atteint un niveau qui lui permet de viser une médaille dans n’importe quelle grande compétition, y compris aux JO. Même chose pour son record de 8,51 m à la longueur. Cette situation rend le choix encore plus difficile. Depuis les Mondiaux 2025 à Tokyo, il est en effet clair qu’aux JO 2028 à Los Angeles, il n'aura pas assez d’énergie pour pratiquer les deux disciplines à leur plus haut niveau.

Quelle discipline olympique ?

C’est pourquoi il s’interrogeait dans les colonnes des titres de CH Media: «Dans quelle discipline serai-je au départ lors de l'événement-phare de ma carrière en 2028? Je prendrai cette décision l’hiver prochain.»

Bien qu'il soit un athlète de classe mondiale dans les deux disciplines, Ehammer doit constamment faire de petits compromis: «Si j'étais un pur spécialiste de la longueur, je ne m’entraînerais jamais avec un volume aussi important et je perdrais aussi quatre à cinq kilos. En tant que pur décathlonien, mon entraînement serait également différent.»

L’hiver n’est pas encore là. Ehammer a encore le temps de réfléchir à son avenir. Après Birmingham, il sera présent à Athletissima et au Weltklasse. Selon ses performances, il pourrait également participer à la finale de la Diamond League à Bruxelles ainsi qu’à la première édition des Ultimate Championships, en septembre à Budapest.

En prenant rapidement sa décision pour 2028, il entend signaler que, sur la route de son rêve ultime – décrocher le titre olympique – , sa préparation et sa planification ne laisseront place à aucun compromis. L’objectif sera de pouvoir exploiter pleinement son potentiel à Los Angeles.

Une 4e place qui mérite le respect

Deuxième finaliste suisse mardi soir à Birmingham, Ditaji Kambundji a terminé 4e du 100 m haies. Cette médaille en chocolat est pourtant loin d'avoir un goût amer pour la championne du monde de la spécialité. Car sa participation était à la fois entourée d'incertitudes et de quelques signes encourageants. La Bernoise a su tirer parti de ces derniers. Sa 4e place, à seulement deux centièmes du bronze, est douloureuse tant l’écart est infime. Mais au vu de son parcours récent, il s'agit d'un succès.

Elle a réussi à soigner ses soucis au niveau des ischio-jambiers, mais ceux-ci lui ont coûté des séances d’entraînement décisives. Seulement la Bernoise a presque réussi à compenser ce handicap grâce à une qualité propre à la famille Kambundji: lorsque l'enjeu est important, on répond présent.

«J’ai réussi à retrouver le sommet européen, a-t-elle déclaré au micro de SRF. Bien sûr, je suis déçue de ne pas être montée sur le podium. Mais cette expérience me donne de la confiance. J’ai énormément appris.»

Elle sait qu’avec une préparation limitée, elle a quasiment réalisé le meilleur résultat possible. Championne du monde, bronzée en 2022 et argentée en 2024 aux Européens, Ditaji Kambundji a sans doute pu accepter cette 4e place plus facilement que d’autres.