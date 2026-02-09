Simon Ehammer a établi de nouvelles références cette année. Si une blessure l'a légèrement freiné, il vise à Birmingham une nouvelle médaille européenne à la longueur dès lundi.

Aux Mondiaux de Tokyo l’an dernier, Simon Ehammer avait manqué le podium pour trois centimètres en terminant 4e de la longueur. Au décathlon, il avait échoué à la hauteur, la quatrième des dix épreuves, dès sa première tentative à 1,93 m, avant d'abandonner. Karl Wyler, qui fait partie de son équipe d’entraîneurs, lui avait alors dit: «Peut-être que je ne suis plus le coach qu’il te faut.» Ehammer raconte qu’il avait parlé sous le coup de l’émotion, «et cela m’a confirmé une fois de plus qu’il était le bon entraîneur pour moi, parce qu’il souffre autant que moi. C’est quelque chose de très beau.»

La poursuite de leur collaboration s’est en tout cas révélée payante. Ehammer réalise cette année la meilleure saison de sa carrière. Aux Mondiaux en salle de mars à Torun, il a non seulement remporté l’or à l’heptathlon, mais le décathlonien appenzellois de 26 ans a également établi un record du monde. Fin mai, lors du prestigieux meeting d’épreuves combinées de Götzis, il s’est imposé en améliorant de 203 points son propre record de Suisse du décathlon, porté à 8778 points, soit la meilleure performance mondiale de l’année. Dans le même temps, il a amélioré de six centimètres son record national à la longueur, à 8,51 m.

Un gros volume en 2025

Quelles sont, selon lui, les principales raisons de ces performances de très haut niveau? D’une part, la continuité. D’autre part, 2025 lui a beaucoup apporté. «Nous nous sommes entraînés avec un gros volume. A l’exception des compétitions importantes, nous n'avons pas vraiment effectué de préparation spécifique. Je me suis senti en pleine forme lors de très peu de compétitions», explique Ehammer. Il profite aujourd'hui de cette base de travail.

Comme le décathlon commence à Birmingham le lendemain de la finale de la longueur, Ehammer a dû faire un choix. Lorsqu’il a annoncé sa décision en faveur de la longueur fin juin, il dominait le classement mondial. Depuis, le double champion olympique grec Miltiadis Tentoglou a réalisé deux sauts supérieurs à ceux d’Ehammer, à 8,61 m et 8,66 m.

«Götzis a été pour moi le grand moment de ma carrière de décathlonien. Cela a plus de valeur à mes yeux qu’un titre européen au décathlon.» Il estime donc avoir déjà remporté sa médaille d’or européenne au décathlon et ne pas encore l’avoir gagnée à la longueur, explique-t-il à Keystone-ATS pour justifier sa décision. Il précise: «Je crois qu'il n'y a pas de mauvais choix à faire, car les deux disciplines sont actuellement extrêmement relevées au niveau européen.»

Un coup d'arrêt en juillet

Ehammer a toutefois subi un coup d'arrêt le 10 juillet lors du meeting de Diamond League à Monaco. A la réception de son troisième saut, il a ressenti une douleur à l’arrière de la cuisse droite et a mis fin à son concours. Les examens ont ensuite révélé qu'il ne s’agissait pas seulement d’une contracture musculaire, mais d’une légère élongation accompagnée d’une petite déchirure des fibres musculaires. Par précaution, il a donc renoncé au meeting de Lucerne ainsi qu’aux Championnats de Suisse à Zurich.

Après Monaco, il a observé trois jours de repos, puis s’est rendu pendant trois jours dans un centre de performances de Salzbourg. Il y a entamé sa rééducation dans les meilleures conditions et établi un programme jusqu’aux Championnats d’Europe, afin «d'utiliser au mieux le temps disponible sans devenir impatient ni trop arrogant». Il enchaîne: «Bien sûr, j'aurais préféré que les choses se passent autrement, mais d'un autre côté, je dois dire qu'il n'aurait presque pas pu y avoir de meilleur moment pour cela, s'il fallait que ça arrive.»

Jusqu’aux qualifications de la longueur lundi, il disposait en effet d’un mois complet pour augmenter progressivement sa vitesse et optimiser sa technique de saut. Il est donc convaincu que ce contretemps n’aura pas de lourdes conséquences.

Pas de limites

Ehammer n’est pas du genre à se fixer des limites. Il rêve de franchir un jour la barre des 9 mètres à la longueur. Avec la forme qu’il affichait avant sa blessure, un saut autour de 8,60 m lui paraît réaliste. Lorsqu’il a établi son record de Suisse à 8,51 m, il avait laissé dix centimètres sur la planche et sa phase de vol n’avait pas non plus été parfaite.

«Mais à ces distances, ce sont les détails qui déterminent la possibilité de réussir à nouveau un saut dans ces sphères.» Quoi qu’il en soit, il affirme: «Je veux gagner l’or, mais je serai déjà très satisfait de rentrer avec une médaille.» Ce serait sa troisième médaille européenne, après l’argent décroché au décathlon en 2022 et le bronze obtenu à la longueur en 2024.