Les premiers athlètes suisses sont entrés en lice ce lundi matin à l'occasion des séries des Championnats d'Europe de Birmingham. Simon Ehammer n'a pas tremblé pour se hisser en finale de la longueur.

Pas de problème pour l'Appenzellois Simon Ehammer en saut en longueur, malgré une blessure musculaire à l'ischio-jambier survenue il y a un mois. Le 2e performeur européen de la saison (8m51) a réussi 8m10 dès son premier essai des qualifications, et sera au rendez-vous de la finale mardi dès 20h16. Il a cependant mordu sur ses 2e et 3e essais, et signe au final le 7e meilleur saut des qualifications, restant à 24 cm de l'Italien Francesco Ettore Inzoli.

Lors des séries du 100 m féminin, les deux Helvètes ont réussi à se hisser en demi-finales (lundi à 20h10). Salomé Kora, 2e de sa course et 7e temps des séries en 11''19, ainsi que Nathacha Kouni (12e et dernier temps qualificatif en 11'31) ont franchi l'écueil de ce 1er tour, où la Hongroise Boglarka Takacs a signé le meilleur temps en 10''93, poussée par un fort vent (+3,2 m/s).

Spitz et Wernli qualifiés pour le tour suivant

Le champion de Suisse du 400 m Lionel Spitz sera engagé en demi-finales mardi. Deuxième de sa série en 45''70, il a signé le 6e temps lundi à 0''83 du meilleur chrono du Hongrois Patrik Simon Enyingi. Ses compatriotes Ricky Petrucciani et Haydn Brotschi n'ont pas franchi le cap des séries.

Lena Wernli s'est de son côté qualifiée pour les demies du 400 m haies (mardi 10h45) à la faveur du 11e temps des qualifications (56''25), au contraire de ses compatriotes Yasmin Giger et Annina Fahr, qui ont connu l'élimination. Les Suisses engagés en série du 800 m messieurs, Ramon Wipfli et Ivan Pelizza, ont vécu pareille désillusion.

Au poids, Miryam Mazenauer a lancé à 16,55 m, soit environ un mètre de moins que son record personnel, et a manqué la qualification pour la finale du Top 12 de ce lundi soir. Un jet de 17,62 m aurait été nécessaire. Jepthé Vogel (18,15 m) et Stefan Wieland (18,61 m) ont également échoué chez les messieurs.