Les coureurs du Tour de France ont vécu, pour certains, une «expérience magnifique» vendredi dans la montée de l'Alpe d'Huez, envahi par des centaines de milliers de supporters, mais ont aussi déploré des excès, alors qu'un coureur de Movistar a fini à l'hôpital.

Remco Evenepoel, deuxième au général, a résumé le sentiment général en vivant dans l'ensemble «une expérience incroyablement belle», tout en regrettant avoir été bloqué «par les fans et les motos» lorsqu'il est passé à l'attaque dans le final.

«C'était prévisible que quelque chose se passe mal avec toute cette foule. C'est juste dommage que ça tombe sur moi», a regretté le Belge qui découvrait la montée de l'Alpe d'Huez en course.

«Mon oreille droite siffle encore. Heureusement que je portais une oreillette à la gauche», a-t-il dit, alors que Paul Seixas évoquait des «acouphènes» à l'arrivée.

«Ça faisait peur parfois. On ne savait même pas où il fallait passer. Les gens étaient quand même respectueux dans l'ensemble», a ajouté le Français Jordan Jegat.

Selon le champion de France, Romain Grégoire, certains spectateurs «étaient tellement bourrés que c'étaient plus des claques sur le cul que des poussettes» qu'il recevait. «Ce n'était pas hyper agréable, mais c'était cool à vivre quand même», a-t-il estimé.

Un incident sérieux a gâché la fête lorsque le Colombien Einer Rubio a percuté de plein fouet l'arrière d'une voiture UAE qui a dû piler devant des spectateurs sur la route. Le grimpeur de Movistar a été amené à l'hôpital avec un traumatisme facial.

«Je me demande s'il n'a pas explosé la vitre avec son visage. J'espère qu'il va bien. Ce n'était pas beau à voir», a déclaré le coureur norvégien Tobias Halland Johannessen, témoin de la scène.

«Je l'ai vu sur le côté de la route, couvert de sang. Franchement, c'était vraiment à la limite», a également rapporté le directeur sportif de Decathlon CMA CGM, Luke Rowe.

Muchísimo ánimo, @Einerrubio1. 💙



Eres un campeón y estabas haciendo una fantástica recta final de #TDF2026.



¡Estamos contigo! pic.twitter.com/crqCrYea4c — Movistar Team (@Movistar_Team) July 24, 2026

Les organisateurs avaient installé des barrières dans les lacets réputés les plus chauds, comme le virage 7 des Hollandais, ainsi que des cordes, mais certains spectateurs, présents sur place depuis des jours parfois, n'ont pas respecté ces limites.

«Tant qu'ils encouragent les coureurs et créent une bonne ambiance, ça va. Mais quand ils commencent à rentrer les rétroviseurs à coups de poing et à taper sur les vitres, on atteint les limites», a déclaré Klaas Lodewyck qui a fait la montée en voiture en tant que directeur sportif de Remco Evenepoel chez Red Bull Bora.

Tadej Pogacar a lui aussi été touché par des spectateurs lorsqu'il a tenté de se frayer un chemin dans la foule compacte vers le sommet. «J'étais préparé à me battre avec certains mais au final ils ont été gentils avec moi, ça s'est bien passé», a-t-il dit.

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