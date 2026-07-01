Le Genevoise Elise Chabbey ne prendra pas le départ du Tour de France féminin à Lausanne le 1er août. Selon une information obtenue par Le Temps mercredi, la Genevoise souffrirait d'un virus.

Elise Chabbey ne prendra pas le départ du Tour de France féminin.

«Des conditions pas réunies» Coup dur pour la Genevoise Elise Chabbey, privée de Tour de France

Citée par le quotidien genevois, sa formation FDJ-Suez a indiqué que «les conditions ne sont pas réunies pour qu'elle puisse s'aligner, physiquement notamment». Vainqueure du Tour de Romandie ainsi que du classement de la montagne sur la Grande Boucle en 2025, Chabbey avait remporté les Strade Bianche début mars 2026.

Absente des Championnats de Suisse le week-end dernier, la cycliste de 33 ans n'a plus disputé de course depuis le 26 avril dernier, lorsqu'elle avait terminé à la 7e place de Liège-Bastogne-Liège.