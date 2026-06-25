Enfin dotés d'une carte des sites et bientôt d'un programme sportif complet, les JO 2030 rassurent le CIO. Le Comité international olympique était longtemps circonspect face aux péripéties et conflits internes dans les Alpes françaises.

«C'est en ordre de marche et le Cojop (comité d'organisation, ndlr) ne marche pas comme un crabe», plaisantait jeudi face à quelques journalistes Pierre-Olivier Beckers, président de la commission de coordination des JO 2030 au sein du CIO.

Réunis à Lausanne pour leur 146e session, la centaine de membres du cénacle olympique venaient de valider la reconduction dans quatre ans du ski alpinisme, avec des épreuves individuelles en plus du sprint et du relais mixte découverts en février à Milan Cortina.

Mais le soulagement du baron Beckers est bien plus général, tant les Alpes françaises ont accumulé les mésaventures, synonymes de retard à l'allumage, depuis leur désignation en juillet 2024, moins de six ans avant l'échéance.

Naissance difficile du Cojop, vague de démissions jetant un doute sur le management de son patron Edgar Grospiron, et finalement bascule en catastrophe du pôle glace de Nice à Lyon: «ça a été compliqué, ils ont dû s'arracher», résume le dirigeant belge.

En février à Milan, il avait publiquement exhorté les Français à «accélérer» et à travailler «en équipe forte et confiante», laissant filtrer l'exaspération croissante à Lausanne.

«Plus compact» avec Lyon

Quatre mois plus tard, le ton a radicalement changé, le transfert à Lyon étant même couvert de louanges tant il offre de garanties sportives tout en réduisant les distances entre les quatre grands pôles de compétition (Savoie, Haute-Savoie, Briançonnais et Lyonnais).

«C'est plus compact», constate Christophe Dubi, directeur des Jeux au sein du CIO, alors que les JO de Milan Cortina et leurs sept pôles très éloignés avaient montré les limites de l'éparpillement géographique.

Face au refus du nouveau maire de Nice, Eric Ciotti, de mettre à disposition l'Allianz Riviera pour accueillir le hockey, les parties prenantes des JO 2030 «ont réagi quand même très très vite: ça a été très flexible pour pivoter vers de nouveaux dispositifs», salue-t-il.

Quant au choix de Val d'Isère plutôt que Méribel, pour accueillir le ski alpin avec Courchevel, il ajoute un «écrin extraordinaire», susceptible de «renforcer l'attraction» des épreuves, vante Pierre-Olivier Beckers.

Bientôt les partenaires ?

Au-delà de Val d'Isère, l'objectif des prochaines semaines est de finaliser ensemble programme sportif et carte détaillée des épreuves, ce qui va nécessiter une réunion supplémentaire de la commission exécutive du CIO.

«Il faut être capable de +matcher+ les différents designs des sites avec les besoins de chacune des disciplines», en obtenant la validation des fédérations internationales concernées, explique Pierre Ducrey, directeur des Sports au sein du CIO.

Le chantier est complexe, notamment à Lyon qui doit concentrer hockey sur glace, curling, patinage artistique et short-track, puisque seul le patinage de vitesse sur longue piste a été exilé sur l'anneau néerlandais de Thialf.

S'y ajoute la réflexion menée par le CIO sur l'attractivité des disciplines hivernales, qui pourrait voir le combiné nordique sortir du programme olympique pour y inclure de nouvelles épreuves de freeride ou de patinage synchronisé.

Restera à consolider le budget en annonçant «les premiers partenaires» commerciaux, a promis Edgar Grospiron en marge de la session, sans dévoiler d'échéance plus précise.

«C'est vrai que c'était compliqué» pour des sponsors «de s'engager quand il n'y a pas de directeur général, pas de carte des sites, et qu'on ne connaît pas vraiment le programme sportif. Aujourd'hui, tout ça est en place et je pense vraiment qu'on est à un tournant», veut croire le baron Beckers.