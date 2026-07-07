Le CIO a fait entrer au programme des JO 2030 de nouvelles épreuves: le freeride et le patinage synchronisé. Mais on abandonne le combiné nordique, épreuve historique des Jeux d'hiver.

Le freeride, ici l'Américain Ros Tester à Verbier, fait son entrée au programme olympique

Au total, l'édition attendue dans les Alpes françaises atteindra «la parité femmes-hommes» pour la première fois aux Jeux d'hiver chez les athlètes, avec au total 3'046 participants attendus dans 126 épreuves, selon un communiqué de l'instance olympique.

Après avoir validé la semaine dernière la reconduction du ski-alpinisme, «sport additionnel» qui avait fait ses débuts olympiques à Milan Cortina, le CIO pouvait encore intégrer de nouvelles disciplines, rattachées à des fédérations internationales déjà olympiques.

Réunie mardi à Lausanne, sa commission exécutive a opté pour le freeride, ligne et figures tracées dans la poudreuse en ski comme en snowboard, objet d'un patient lobbying trente ans après ses premières compétitions.

Enfin, le patinage artistique synchronisé dit «Synchro9», qui a organisé ses premiers Mondiaux en 2000, va faire découvrir à une audience olympique des figures réalisées simultanément à neuf patineurs.

A l'inverse, le combiné nordique disparaît alors qu'il était présent sur la scène olympique depuis la première édition hivernale en 1924 à Chamonix, et demeurait la seule discipline réservée aux hommes.

Cette combinaison de ski de fond et saut à ski était sur la sellette avant même les JO de Milan Cortina en février dernier, le CIO pointant à la fois son vivier restreint de pratiquants, limitant la concurrence, et un manque d'intérêt du public.

Or les retours détaillés sur l'édition italienne n'ont pas permis de repêcher la discipline: la Norvège y a réalisé un triplé historique, alors que seuls quatre pays s'étaient partagé les médailles des trois JO précédents.

Le CIO n'a pas opté pour une féminisation de l'épreuve, malgré les demandes de nombreuses athlètes et le soutien de leurs coéquipiers, ainsi que l'existence d'une Coupe du monde féminine de Mondiaux organisés tous les deux ans depuis 2021.