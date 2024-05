Luka Modric, à trois mois et demi de son 39e anniversaire, figure dans la sélection de la Croatie pour l'Euro 2024 en Allemagne (14 juin – 14 juillet). Le joueur du Real Madrid reste incontournable.

Luka Modric (38 ans) disputera l'Euro 2024. IMAGO

ATS

«Il a hâte de jouer pour la Croatie et d'être notre leader», a déclaré le sélectionneur Zlatko Dalic à l'annonce de son groupe. Un autre vétéran se rendre en Allemagne pour l'Euro: l'attaquant Ivan Perisic (Hadjuk Split), 35 ans, qui était déjà au côté de Modric lors des Mondiaux 2018 (finaliste) et 2022 (demi-finaliste).

«Il y a encore cette fois-ci beaucoup d'équipes qui peuvent briguer le titre à cet Euro», a affirmé Dalic, qui estime que la Croatie figure dans le groupe le plus difficile au premier tour du tournoi continental. Outre l'Albanie, l'équipe au maillot à damier blanc et rouge se heurtera en effet dans le groupe B à l'Italie, tenante du titre, et à l'Espagne.

