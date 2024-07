La première demi-finale de l'Euro 2024 sera le 37e France-Espagne depuis 102 ans. Les Bleus ont souvent gagné en grands tournois, de la finale de 1984 où Michel Platini a piégé Luis Arconada à celle de la Ligue des nations 2021 avec Karim Benzema.

1922, la leçon espagnole

Bien mieux préparée, l'Espagne corrige la France (4-0) lors de leur toute première confrontation. Les Ibères sont organisés, les Bleus ont voyagé en train de nuit puis en camion pour arriver au Bouscat, dans la banlieue de Bordeaux. En outre, trois de leurs meilleurs joueurs, dont le gardien Pierre Chayriguès, sont suspendus pour leur refus d'honorer cette sélection dans ces conditions.

1929 8-1, la corrida

L'Espagne torée la France (8-1) à Saragosse, où les Bleus ont passé trois heures aux célèbres corridas de la cité aragonaise avant le match, sous un soleil de plomb. Gaspar Rubio signe un quadruplé pour la quatrième défaite tricolore en autant de matches, tous amicaux à l'époque.

1955, Kopa éblouit le Bernabeu

C'est un des matches référence de Raymond Kopa. Pour sa 18e sélection, il tape dans l'oeil de ses futurs spectateurs du Santiago-Bernabeu pour un match amical gagné (2-1) où il signe un but et une série de passes géniales. L'entraîneur Albert Batteux a trouvé le meneur de son équipe de France qui finira troisième du Mondial 1958.

1984, Platini piège Arconada

Le premier France-Espagne (2-0) joué en grande compétition est aussi celui disputé à la plus haute altitude, une finale d'Euro. Il sourit à Michel Platini, auteur de son neuvième but du tournoi en trompant le malheureux Luis Arconada, qui laisse filer le coup franc de no 10 des Bleus sous son ventre. Bruno Bellone ajoutera un deuxième but en fin de rencontre, d'un subtil ballon piqué.

1991, le retourné de Papin

«Platoche» est devenu sélectionneur, et ses Bleus réussissent une irrésistible série de huit victoires en autant de matches qualificatifs pour l'Euro 1992, avec notamment la somptueuse bicyclette retournée de Jean-Pierre Papin contre la Roja (3-1) au Parc des Princes.

2000, Zidane et Djorkaeff battent Raul

Sur la route du doublé Mondial 1998/Euro 2000, les Bleus dominent l'Espagne (2-1) en quarts de finale avec un délicieux coup franc direct de Zinédine Zidane et un but de Youri Djorkaeff. A la dernière minute, Raul tire au-dessus le penalty de l'égalisation.

2006, pas de retraite pour Zizou

Les médias espagnols présentent ce 8e de finale du Mondial 2006 comme le pot de retraite de Zidane. Mais les Bleus vont renverser les moqueurs (3-1) avec une accélération irrésistible de Franck Ribéry, pour son premier but en Bleu, une tête de Patrick Vieira et un ultime crochet... de ZZ.

2012, les Bleus n'existent pas

La seule fois où l'Espagne a battu la France dans une grande compétition remonte à l'Euro 2012, un match à sens unique, bien plus que ne l'indique le score (2-0). Un doublé de Xabi Alonso élimine les Bleus de Laurent Blanc en quart de finale. La Roja est au sommet, elle va conquérir un troisième titre de rang après l'Euro 2008 et le Mondial 2010. La France remonte à peine après avoir touché le fond lors de la grève des joueurs à Knysna deux ans plus tôt.

2021, le coup de Trafalgar de Mbappé

Les Bleus ont remporté le dernier duel entre les deux équipes, en finale de la Ligue des nations 2021 (2-1). Deux minutes après l'ouverture du score de Mikel Oyarzabal, Karim Benzema répond d'une frappe enroulée imparable. Puis Kylian Mbappé marque le but du titre, avec une règle alambiquée du hors-jeu qui a rendu fous de rage les Espagnols.

