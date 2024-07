«Nous sommes à 90 minutes de la gloire», a résumé l'Espagnol Dani Olmo vendredi. Il s'exprimait à deux jours de la finale de l'Euro 2024 contre l'Angleterre dimanche soir à Berlin.

Dani Olmo marquera-t-il à nouveau en finale de l’Euro dimanche. IMAGO/MIS

ATS

«Nous ne pensons qu'à la finale. Nous sommes à 90 minutes de la gloire, de pouvoir gagner un championnat d'Europe 12 ans plus tard. Notre motivation est à son comble», a déclaré le joueur du RB Leipzig depuis le camp de base espagnol.

Avec trois buts et deux passes décisives depuis le début du tournoi, Olmo considère le fait de marquer en finale comme une «motivation supplémentaire». «Mais tant que l'on gagne, je m'en fiche si c'est moi qui marque ou si c'est Unai Simon (le gardien espagnol, NDLR) qui le fait», a-t-il ajouté alors qu'il est à égalité avec Harry Kane en tête du classement des buteurs.

Pour y parvenir, le Catalan de 28 ans ne pense pas qu'il faille changer le style de la Roja pour l'adapter à l'adversaire. «Si ça marche bien, pourquoi changer ? On est bien et on se prépare comme d'habitude pour la finale», résume-t-il.

Battre les meilleurs

«Le chemin n'a pas été facile, mais pour gagner une compétition comme celle-ci, il faut battre les meilleurs. Nous avons eu un parcours difficile, mais nous n'avons pas d'excuses», a-t-il estimé après avoir battu sur sa route la Croatie (3-0), l'Italie (1-0), l'Allemagne (2-1 ap) et la France (2-1).

L'Angleterre, son prochain adversaire, a perdu la finale en 2021 et aborde le match de dimanche avec une soif de revanche. «L'Angleterre n'abandonne jamais, c'est certain. Nous devons être concentrés pendant tout le match, que nous soyons devant ou derrière, pendant 90 ou 120 minutes», a-t-il prévenu.

AFP