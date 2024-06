Mattia Zaccagni a envoyé l'Italie en huitièmes de finale avec une improbable lucarne au bout du temps additionnel lundi. Mais c'est bien Gianluigi Donnarumma qui tient à bout de bras de bien pâles champions d'Europe en titre dans cet Euro 2024.

Gianluigi Donnarumma tient à bout de bras une bien pâle équipe d’Italie à l’Euro. IMAGO/Nicolo Campo

ATS

Trois ans après avoir été élu meilleur joueur de la dernire édition, remportée par la Nazionale à Wembley face à l'Angleterre (1-1 ap, 3-2 tab), Donnarumma remet ça. Après avoir évité une lourde correction face à l'Espagne, victorieuse 1-0 d'un deuxième match qu'elle a survolé, le gardien du Paris Saint-Germain a réussi à Leipzig contre la Croatie l'un de ses meilleurs matches pour sa 65e sélection.

Sans son capitaine âgé de 25 ans, l'Italie, qui a arraché sur la dernière action du match le nul (1-1) et son billet pour un duel contre la Suisse samedi à Berlin, pourrait encore trembler pour savoir si elle allait terminer parmi les meilleurs troisièmes, voire aurait dû faire ses valises pour rentrer à la maison.

«Seule certitude»

Il y a bien sûr le penalty de Luka Modric stoppé à la 54e minute, puis dans la foulée le tir à bout portant d'Ante Budimir repoussé dans les pieds de... Modric, complétement délaissé par l'arrière-garde italienne, pour l'ouverture du score.

Avant ce 5e penalty stoppé (pour un total de 15 tentatives) en sélection, «Gigio» avait déjà réussi une parade spectaculaire dès la 5e minute sur une tentative de Luka Sucic. Selon les statistiques de l'UEFA, Donnarumma est le deuxième gardien le plus sollicité de cet Euro avec 12 arrêts, derrière le Géorgien Giorgi Mamardashvili qui en est à 15 avant même son dernier match de poule.

Cette statistique peut aussi être lue comme une énième preuve des lacunes et fragilités de la Nazionale assemblée par Luciano Spalletti. C'est la lecture qu'en fait la Gazzetta dello Sport dans son édition de mardi, dont la Une est consacrée au «miracle italien». «L'Italie ne joue pas bien, elle commet trop d'erreurs défensives que solutionne souvent son unique joueur de classe mondiale, sa seule certitude, Donnarumma», écrit le quotidien sportif aux pages roses.

On est loin des critiques qui l'accablent depuis qu'il a quitté l'AC Milan pour rejoindre le PSG au lendemain du sacre européen de 2021. Si son image a été singulièrement écornée par ce transfert, en particulier à Milan où il a été copieusement chahuté en Ligue des champions cet automne avec le PSG, mais aussi en sélection contre l'Ukraine quelques semaines plus tôt, Donnarumma a aussi fait naître quelques doutes avec ses approximations dans les sorties aériennes. A Paris, il pourrait ainsi se retrouver en concurrence avec le jeune Russe Matvey Safonov, 25 ans également et recruté jusqu'en 2029.

C'est reparti comme en 2006?

Lors d'une crispante campagne de qualifications pour l'Euro 2024, une grossière erreur de placement a valu à l'Italie de se contenter d'un nul contre la Macédoine du nord (1-1) en septembre. Mais depuis son arrivée en Allemagne, il affiche une sérénité sans failles.

C'est notamment dû à la présence dans l'encadrement italien de son prédécesseur et modèle Gianluigi Buffon (176 sélections), désormais chef de délégation de la Nazionale. «L'entendre raconter ce qu'il a vécu, c'est bien, mais quand il nous donne des conseils, c'est encore mieux», avait expliqué en début de tournoi Donnarumma qui est devenu lundi le gardien le plus jeune à avoir disputé dix matches de à l'Euro, battant de trois ans le précédent record du Portugais Rui Patricio.

«Avoir Gigi à nos côtés qui a écrit l'histoire en 2006 nous aide beaucoup. A nous d'écrire une nouvelle page de cette histoire», avait espéré Donnarrumma. Dix-huit ans après la légendaire finale du Mondial 2006 remportée aux tirs au but face à la France, l'histoire de la Nazionale repasse par le Stade olympique de Berlin. Pas pour un titre cette fois, mais pour faire mentir ceux qui, de plus en plus nombreux en Italie, ne croient pas en elle. Malgré son ange gardien.

AFP