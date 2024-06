La sélection tchèque, qui défie le Portugal mardi à Leipzig (21h00), a décidé d'investir dans l'avenir. Les jeunes loups du Slavia Prague ont pris le pouvoir et veulent faire de l'Euro 2024 une vitrine à l'export.

Mojmir Chytil, l’un des neuf joueurs du Slavia retenus à l’Euro. IMAGO/CTK Photo

ATS

La République tchèque aligne l'équipe la plus jeune du tournoi, avec environ 25 ans d'âge moyen. Un rajeunissement de deux ans par rapport à la précédente aventure en 2021. C'est le choix du sélectionneur Ivan Hasek, nommé en janvier dernier, après la démission en novembre de Jaroslav Silhavy.

Il faut dire que hormis quelques joueurs déjà expérimentés comme l'attaquant de Leverkusen Patrick Schick, son réservoir de talent se situe essentiellement en première division tchèque. Un club est sur-représenté, le Slavia Prague avec neuf joueurs, loin devant son rival le Sparta Prague et ses trois joueurs sélectionnés.

Beaucoup d'entre eux, qui ont joué l'Europa League jusqu'en huitièmes de finale, ont le potentiel et l'envie de s'exporter dans des championnats plus visibles et exposés médiatiquement.

Quand on l'interroge sur le joueur de la sélection nationale qui a été un modèle pour lui quand il était enfant, le défenseur Tomas Vlcek répond... Sergio Ramos ! «Pour sa personnalité et son sens du combat». Pavel Nedved et Vladimír Smicer, qui atteignirent la finale de l'Euro en 1996, déjà avec de nombreux représentants du Slavia, sont déjà trop anciens. Vicek n'est né que cinq ans plus tard...

Cohésion et vitesse

L'attaquant du Slavia Mojmir Chytil, 25 ans, cite tout de même son coéquipier et aîné Patrick Schick, 28 ans, l'une des révélations du dernier Euro: «un joueur brillant dont je m'inspire beaucoup, qui a un instinct exceptionnel et un pied gauche stratosphérique».

L'annonce la semaine dernière du transfert du milieu du Sparta Ladislav Krejci à Gérone, troisième de Liga espagnole qui va jouer la Ligue des champions la saison prochaine, pourrait être la première d'une série de départs dans les prochaines années.

Cette génération peut percer enfin le mur médiatique international, alors que la République tchèque est l'une des sélections les plus discrètes et les moins attendues de cet Euro. «Nos joueurs sont largement méconnus parce que le championnat tchèque est méconnu. L'Euro peut aider» à en faire la promotion, estime Petr Havcik, qui suit la sélection pour l'agence de presse tchèque CTK.

«C'est une super occasion pour notre championnat tchèque de briller et pour nous joueurs de franchir un palier dans notre carrière», estime aussi le défenseur David Zima, 23 ans.

Quant à savoir ce que peut espérer une sélection encore un peu verte à ce très haut niveau, «on n'en est pas bien sûrs, on attend. Avec un peu de chance on peut voir les quarts», confie le journaliste. Selon qui le véritable objectif de la République tchèque est de se qualifier pour la Coupe du monde de 2026.

AFP