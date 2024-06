L'UEFA a annoncé lundi avoir ouvert une procédure disciplinaire contre la fédération serbe de football. En cause, le comportement inapproprié présumé de ses supporters, en marge du match perdu par la Serbie contre l'Angleterre (1-0) à l'Euro, dimanche à Gelsenkirchen.

Dragan Stojkovic, coach de la Serbie KEYSTONE

ATS

L'enquête porte plus précisément sur des «jets d'objets» et des «messages provocateurs n'ayant pas leur place dans le cadre d'un évènement sportif», a détaillé l'instance européenne dans un communiqué. «L'Instance de contrôle, d'éthique et de discipline de l'UEFA (CEDB) tranchera la question en temps utile», est-il précisé.

Tensions Serbie-Kosovo

En attendant, les Fédérations serbe (FSS) et kosovare (FKK) de football ont déposé plainte l'une contre l'autre auprès de l'UEFA, pour la même affaire. La FFK accuse les supporters serbes d'avoir déployé «des drapeaux» et entonné «des slogans et des chants... porteurs de messages politiques chauvins et racistes contre le Kosovo».

«La propagation de tels messages racistes lors d'un évènement comme l'Euro 2024 est insensée et absurde», a fustigé l'instance du Kosovo, exigeant «des mesures disciplinaires strictes contre la Fédération serbe, qualifiée de «récidiviste». De son côté, la FSS accuse un journaliste kosovar d'avoir fait un signe nationaliste albanais.

ATS