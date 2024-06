Le Portugal semble disposer des armes nécessaires pour remporter un deuxième Euro après 2016. Dans le groupe F, on suivra avec intérêt les débuts à ce niveau de la Géorgie.

Khvicha Kvaratskhelia et la Géorgie vont vivre leur premier Euro. KEYSTONE

Les Portugais font figure de grands favoris de leur poule. La République tchèque, la Turquie et la Géorgie, respectivement classés 36e, 40e et 75e dans la hiérarchie FIFA, devraient lutter pour la deuxième place. Avec une moyenne d'âge légèrement supérieure à 25 ans, les Tchèques et les Turcs présentent les effectifs les plus jeunes du tournoi.

Portugal: dix sur dix

Le Portugal a rebondi après son élimination en quart de finale de la Coupe du monde par le Qatar et le départ ensuite de son sélectionneur Fernando Santos, qui avait mené le pays à la victoire lors de l'Euro 2016 en France. Il a été remplacé par l'Espagnol Roberto Martinez, ancien sélectionneur de la Belgique.

Les qualifications ont été bouclées comme dans un rêve, avec dix succès en autant de matches pour 36 buts inscrits et 2 encaissés. L'inoxydable Cristiano Ronaldo (39 ans), qui évolue désormais en Arabie saoudite, a été le meilleur buteur de son équipe avec 10 réussites. Mais il n'est de loin pas le seul atout des Portugais, dont beaucoup évoluent dans des grands clubs européens.

Le Portugal en chiffres Classement FIFA: 6e.

Participations à l'Euro (9): 1984, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2021.

Meilleur résultat: vainqueur 2016.

Meilleur buteur de la qualification: Cristiano Ronaldo (10 buts).

Turquie: de gros espoirs

La Turquie n'a plus impressionné depuis 2008, quand elle s'était hissée dans le dernier carré de l'Euro organisé en Suisse et en Autriche. Elle n'a plus disputé de Coupe du monde depuis sa troisième place en 2002. Lors des deux dernières éditions de l'Euro, les Turcs ont chaque fois été éliminés dès le 1er tour, avec cinq défaites en six matches.

Mais ils arrivent en Allemagne avec une confiance retrouvée, après avoir devancé la Croatie et le Pays de Galles dans leur groupe qualificatif. La star de l'équipe dirigée par l'Italien Vincenzo Montella est Hakan Calhanoglu (Inter Milan).

La Turquie en chiffres Classement FIFA: 40e.

Participations à l'Euro (5): 1996, 2000, 2008, 2016, 2021.

Meilleur résultat: demi-finaliste 2008.

Meilleurs buteurs de la qualification: Kerem Aktürkoglu et Cenk Tosun (2 buts).

République tchèque: dans l'inconnu

Depuis 1994 et la scission avec la Slovaquie, les Tchèques n'ont pas manqué la moindre édition de l'Euro, atteignant même la finale en 1996. En 2021, ils avaient été sortis en quart de finale par le Danemark.

Le sélectionneur Jaroslav Silhavy a provoqué la surprise en démissionnant l'automne dernier après avoir obtenu le billet pour l'Allemagne, invoquant une pression exagérée. Son successeur est Ivan Hasek (60 ans), qui n'a auparavant dirigé que le Liban. Les Tchèques partent ainsi un peu dans l'inconnu.

La République tchèque en chiffres. Classement FIFA: 36e.

Participations à l'Euro (7): 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2021.

Meilleur résultat: finaliste 1996.

Meilleurs buteurs de la qualification: Vaclav Cerny et Tomas Soucek (3 buts).

Géorgie: une grande première

La première participation à un grand tournoi constitue déjà un énorme succès pour la Géorgie. Tout le reste ne sera que du bonus. Le pays s'est qualifié par le biais des play-off, avec un succès aux tirs au but en finale contre la Grèce.

L'architecte de cette belle aventure est l'ancien international français Willy Sagnol, qui a joué neuf ans au Bayern Munich. Les Géorgiens se basent sur une défense compacte et se reposent sur le talentueux Khvicha Kvaratskhelia (23 ans/Naples) au niveau offensif. Sa valeur marchande est estimée à 80 millions d'euros et il a hérité du flatteur surnom de «Kvaradona»...

La Géorgie en chiffres Classement FIFA: 75e.

Participations à l'Euro: aucune.

Meilleur buteur de la qualification: Khvicha Kvaratskhelia (4 buts).

