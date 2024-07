Victorieuse de la Belgique (1-0) au bout d'un match pénible lundi en huitième de finale de l'Euro 2024, la France n’a pas rassuré sur son niveau de jeu. Mais pour les Bleus, seul le résultat compte. «Ne faites pas chier avec les petits scores», a ainsi lancé Antoine Griezmann.

Pour Antoine Griezmann, qu’importe la manière tant que la France gagne. IMAGO/osnapix

AFP / blue Sport Nicolas Larchevêque

Le milieu défensif de l'équipe de France Aurélien Tchouaméni a salué la prestation des Bleus. «Comme on se l'est dit entre nous, peu importe qu'on ait gagné les trois matches de poules ou pas, c'est un nouvelle compétition qui commence avec ce match», a-t-il déclaré en zone mixte.

«Tu gagnes ou tu rentres à la maison. On n'avait pas envie de rentrer à la maison. Ce n'était pas un match facile mais on a gagné contre un super adversaire», s'est réjoui le joueur du Real Madrid.

«Cela a été compliqué pour nous, a reconnu pour sa part Antoine Griezmann. Mais au final, avec la rentrée de Kolo (Muani, décisif sur le but marqué contre son camp par la Belgique, ndlr), on a réussi à faire la différence».

«La force de ce groupe, c'est ça, c'est que ceux qui sont sur le banc, ils ont faim, ont envie de rentrer et sont prêts à n'importe quel moment. C'est tant mieux pour l'équipe de France», a-t-il relevé. «Nous voulons aller en finale et nous savons que pour y aller, il faut battre tout le monde», a-t-il insisté.

Et cela qu’importe la manière. «Ne faites pas chier avec les petits scores, on est en quarts», a encore lâché «Grizou» au micro de «BeIn Sports».

Tchouaméni est aussi revenu sur le rendement offensif médiocre des Bleus, limités à trois buts en quatre matches dont deux contre son camp et un pénalty. «Peu importe qu'on marque trois ou quinze buts, on est toujours en course, on aura encore un match contre le Portugal ou la Slovénie», a-t-il conclu.

Adrien Rabiot : «Pas important d'être beau»

Même son de cloche chez leur compatriote Adrien Rabiot. «Ce n'est pas important d'être beau. Comme dit (Massimiliano) Allegri (son entraîneur à la Juventus, ndlr) ce qui compte c'est de sortir vainqueur, ce qu'on a fait», a répondu le milieu de terrain en italien à un journaliste transalpin qui lui demandait si la France n'avait pas joué «moche».

La victoire «est logique. On a été un peu maladroit dans nos frappes, mais on a poussé jusqu'au bout et ce but est seulement arrivé logiquement», a-t-il ajouté. «On sait qu'on en aura une qui finira au fond, c'est suffisant pour passer 1-0, on est très satisfait».

Suspendu pour le quart de finale après son avertissement pour une faute sur Jérémy Doku (25), Rabiot est «dégoûté. Je trouve que l'arbitre a été assez sévère, mais c'est comme ça. Il y a du monde sur le banc, il y a des mecs qui vont faire le taf, je suis très confiant et j'espère retrouver le terrain en demi-finale», a-t-il conclu.