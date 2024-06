Le Portugal, même remanié, entend poursuivre sa montée en puissance et sa moisson de victoires, mercredi (21h) à Gelsenkirchen contre la Géorgie. Tout près de la sortie, le Petit Poucet de l'Euro 2024 est en mode survie.

Cristiano Ronaldo et le Portugal entendent conserver leur invincibilité. IMAGO/Sportimage

ATS

La Seleçao du capitaine Cristiano Ronaldo, assurée de conserver la première place, cherche à refermer le groupe F avec une troisième victoire en trois matches, un sans faute que seule l'Espagne, autre favorite pour le titre, a accompli. Le sélectionneur Roberto Martinez sera tenté de faire largement tourner à l'occasion du duel a priori très déséquilibré face à l'équipe dirigée par le Français Willy Sagnol, présente pour la première fois à l'Euro.

De fait, il y a un monde d'écart entre l'habitué portugais et la novice Géorgie. Plus précisément, soixante-huit places au classement Fifa (6e contre 74e) et un gouffre au regard de la valeur estimée de leurs effectifs: 1 milliard de francs contre 154 millions, selon le site spécialisé Transfermarkt. L'ancienne république soviétique, candidate pour intégrer l'Union européenne, rêve pourtant d'écrire une page d'histoire, portée par des résultats encourageants et quelques individualités de talent.

Le Messin Georges Mikautadze, deux fois buteur à l'Euro, et le Napolitain Khvicha Kvaratskhelia, tête de gondole de l'équipe, ont subi la loi de la Turquie (défaite 1-3) et accroché la République tchèque (1-1). L'équipe-type est peuplée de joueurs évoluant en Pologne, Slovaquie, Roumanie, Arabie saoudite ou à Chypre, loin des hauteurs dans lesquels évoluent les Portugais, qu'ils soient titulaires ou remplaçants.

Rafael Leao suspendu

Le groupe portugais est tellement riche que Martinez n'a pas accordé la moindre minute de jeu à Danilo (Paris Saint-Germain), Matheus Nunes (Manchester City) et Joao Félix (prêté à Barcelone par l'Atlético Madrid). L'attaquant parisien Gonçalo Ramos fait aussi partie des remplaçants non utilisés mais, contrairement aux autres, sa présence mercredi apparaît plus incertaine.

L'avant-centre de 23 ans s'est fait renverser involontairement, et assez violemment, par un stadier venu intercepter des supporters entrés sur la pelouse après la victoire 3-0 contre la Turquie. En début de semaine, il s'est entraîné à l'écart du groupe.

Il n'y aura pas non plus Rafael Leao, suspendu pour une accumulation de cartons jaunes. Et les vétérans Pepe (41 ans) et Ronaldo (39 ans) cèderont peut-être leur place, à la fois pour souffler et pour donner du temps au jeu aux «coiffeurs» habituels.

La rotation pourrait sourire à Francisco Conceiçao, buteur sauveur contre la République tchèque (2-1) après être sorti du banc, ou à Rui Patricio, l'ancien gardien titulaire. Que ce soit lui ou Diogo Costa, le gardien choisi devra se méfier de l'attaque géorgienne, là où les talents individuels se concentrent.

Lors de la saison écoulée, le Petit Poucet a marqué au moins un but à chaque match, à l'exception d'une rencontre contre la Grèce (0-0) en barrages d'accession à l'Euro. Il n'a perdu que deux de ses neuf derniers matches, contre l'Espagne et la Turquie. Le Portugal aura à coeur d'entrer dans ce club fermé avant de basculer vers son huitième de finale, programmé le 1er juillet.

La Turquie en ballotage favorable

Dans l'autre match du groupe F, à Hambourg (21h), la Turquie (3 points) n'aura de son côté besoin que d'un match nul face à la Tchéquie (1 point) pour se qualifier. Les Turcs devront toutefois serrer les rangs pour éviter de prendre l'eau comme ce fut le cas samedi contre le Portugal (0-3).

AFP