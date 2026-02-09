Roman Mityukov partira en quête d'une sixième médaille dans un grand championnat en grand bassin mercredi aux Européens de Paris. La finale du 200 m dos, sa discipline fétiche, est prévue à 18h40.

Le Genevois de 26 ans s'est qualifié en réalisant le 4e temps des demi-finales en 1'54''85. Il ne sera d'ailleurs pas le seul Helvète en lice en finale: le Thurgovien Flavio Bucca a en effet signé un double exploit mardi, abaissant au total 1''6 à son record personnel. Il a fini 6e des demi-finales en 1'55''73.

Roman Mityukov, qui reste sur un rare échec dans un grand rendez-vous (7e place aux Mondiaux 2025), devra probablement battre son record national (1'54''83) pour se hisser sur le podium mercredi. Flavio Bucca devra quant à lui «exploser» une nouvelle fois son «personal best» pour rêver de médaille.

Les trois premiers des demi-finales ont en effet nagé en 1'54''40 et moins mardi soir dans le Centre aquatique olympique de St-Denis. Grand favori de cette épreuve, le Hongrois Hubert Kos a même établi un nouveau record d'Europe en 1'52''30.

Malheureux en finale du 50 m papillon mardi, Noè Ponti sera à nouveau à l'oeuvre mercredi matin. Le Tessinois nagera sa série du 100 m papillon, la discipline qui lui avait permis de se parer de bronze aux JO 2021, dès 10h07. Les demi-finales sont prévues dès 19h33, la finale étant programmée jeudi soir à 18h30.