Roman Mityukov visera mercredi une 6e médaille dans un grand championnat
ATS
Roman Mityukov partira en quête d'une sixième médaille dans un grand championnat en grand bassin mercredi aux Européens de Paris. La finale du 200 m dos, sa discipline fétiche, est prévue à 18h40.
Le Genevois de 26 ans s'est qualifié en réalisant le 4e temps des demi-finales en 1'54''85. Il ne sera d'ailleurs pas le seul Helvète en lice en finale: le Thurgovien Flavio Bucca a en effet signé un double exploit mardi, abaissant au total 1''6 à son record personnel. Il a fini 6e des demi-finales en 1'55''73.
Roman Mityukov, qui reste sur un rare échec dans un grand rendez-vous (7e place aux Mondiaux 2025), devra probablement battre son record national (1'54''83) pour se hisser sur le podium mercredi. Flavio Bucca devra quant à lui «exploser» une nouvelle fois son «personal best» pour rêver de médaille.
Les trois premiers des demi-finales ont en effet nagé en 1'54''40 et moins mardi soir dans le Centre aquatique olympique de St-Denis. Grand favori de cette épreuve, le Hongrois Hubert Kos a même établi un nouveau record d'Europe en 1'52''30.
Malheureux en finale du 50 m papillon mardi, Noè Ponti sera à nouveau à l'oeuvre mercredi matin. Le Tessinois nagera sa série du 100 m papillon, la discipline qui lui avait permis de se parer de bronze aux JO 2021, dès 10h07. Les demi-finales sont prévues dès 19h33, la finale étant programmée jeudi soir à 18h30.