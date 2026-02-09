Noè Ponti a surmonté sa déconvenue de la finale du 50 m papillon. Forcément dépité mardi soir, le Tessinois s'est hissé tranquillement en demi-finales du 100 pap' mercredi aux Européens de Paris.

Noè Ponti a retrouvé le sourire à Paris après après sa déconvenue de mardi.

Européens de natation Après une «nuit pas facile», Noè Ponti évacue la «négativité» avec brio

Le vice-champion du monde 2025 de la spécialité a nagé en 50''47, signant le meilleur temps des séries ainsi que son meilleur chrono de l'année. «J'avais envie de nager vite pour évacuer cette négativité», a-t-il expliqué en zone mixte. «Mais ce n'est pas si rapide que cela», a-t-il souri.

Noè Ponti avait retrouvé son sourire, lui qui avait perdu ses lunettes au départ de la finale du 50 m papillon. Mais «je n'ai pas encore vraiment bien récupéré. La nuit n'a pas été facile. J'ai parlé avec de nombreuses personnes: mon coach, d'autres nageurs, la famille. Je n'ai rien à prouver, si ce n'est à moi-même.»

Le Tessinois a essayé un nouveau modèle de lunettes mercredi. «Je dois encore m'y habituer, mais apparemment c'est plus difficile de les perdre en plongeant», a encore expliqué Noè Ponti, qui sera de retour dans le grand bassin du Centre aquatique olympique de St-Denis à 19h33 pour les demi-finales.

Ses principaux rivaux dans cette épreuve ont également décroché sans trembler leur ticket pour les demi-finales. Le Hongrois Kristof Milak, champion olympique en titre, a réalisé le 2e chrono en 50''81, juste devant le champion du monde 2025, le Français Maxime Grousset (51''03).

Trois autres représentants de Swiss Aquatics étaient engagés sur cette épreuve. Mais Robin Yeboah (46e, 53''54), Enrico Sottile (52e, 53''96) et Marius Toscan (59e, 55''23) sont tous passés à la trappe, Yeboah manquant le top 16 pour 1''4 et plus.

Les trois Suissesses en lice sur 200 m libre ont pour leur part manqué largement le coche: Vanna Djakovic (36e, 2'03''06), Gaia Rasmussen (37e, 2'03''25) et Manon Richard (38e, 2'03''47) ont échoué à près de quatre secondes d'une place en demi-finales.

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