Les courses en grand bassin des Européens de natation démarrent lundi matin à Paris, dès 9h30. Star de la natation helvétique, Noè Ponti sera en lice dès la première session de la semaine.

Le Tessinois disputera dès 10h20 sa série du 50 m papillon, une discipline dans laquelle il s'était paré d'argent lors des championnats du monde 2025 à Singapour. Il fait partie des principaux candidats au podium.

Noè Ponti devrait décrocher sans forcer son ticket pour les demi-finales, programmées en ouverture de la session du soir à 18h30. La finale de cette épreuve est prévue mardi à 18h37 au Centre aquatique olympique de St-Denis.

La tâche des autres représentants de Swiss Aquatics engagés dans les séries lundi matin s'annonce plus délicate. Notamment pour les trois Romandes inscrites sur 200 m dos, Fanny Borer, Gaia Rasmussen et Manon Richard, pour qui une qualification pour les demi-finales constituerait déjà une performance de choix.